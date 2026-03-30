David Raya, líder en el premio Guante de Oro, y Emi Martínez quedan fuera de la lista de los tres mejores porteros de la Premier League para elegir al número uno «ideal»

Crossley, en una entrevista exclusiva con GOAL mientras confeccionaba el equipo ideal deBally Bet, respondió así cuando le pidieron que nombrara a sus tres favoritos de la Premier League: «Mi favorito es Gianluigi Donnarumma, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde sus hazañas en la Liga de Campeones del año pasado [con el París Saint-Germain]. No me podía creer lo barato que era en realidad. No me había dado cuenta de que solo tenía 26 años. ¡Parece mucho mayor! Pero lo he visto jugar en la Champions League el año pasado y venir a la Premier League. Se ha convertido en mi favorito porque tiene un estilo un poco a la antigua usanza, como el de Schmeichel de mi época.

«Igual que Alisson, y me gusta ese tipo de portero, así que me quedo con Donnarumma. Alisson, muy similar, ocupa bien la portería, es un chico grande, muy, muy tranquilo. Me encanta ver a un portero que no se pone nervioso, incluso cuando comete un error.

«Así que lo elegí como mi número dos y he elegido a uno de los nuestros, Jordan Pickford, como número tres, simplemente porque me encanta su distribución. Es zurdo, yo era zurdo, así que me gustan mucho los porteros zurdos y creo que si juntas a los tres, tienes al portero ideal. Jordan Pickford, nunca le he visto jugar mal con Inglaterra. Creo que ha sido el mejor jugador en las últimas tres o cuatro temporadas y esa es la razón por la que lo he elegido, porque me encanta la consistencia».