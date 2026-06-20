David Raya fue el mejor portero de Europa la temporada pasada, así que, ¿por qué el guardameta del Arsenal no es titular con la selección española en el Mundial?

Aficionados del Arsenal y del Barcelona coinciden en redes: sorprende que Raya y García estén por detrás de Simón, pese a sus brillantes temporadas con sus clubes.
Pese a las especulaciones previas, el seleccionador ignoró los rumores y volvió a confiar en su portero titular, que jugó en el decepcionante empate inicial de España ante la modesta Cabo Verde en el Grupo H.
Entonces, ¿por qué Simón sigue siendo el portero “indiscutible” pese a tener alternativas claramente superiores? La respuesta es sencilla...