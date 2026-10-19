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David Raya elogia al «especial» Noni Madueke, que salió del banquillo para rescatar al Arsenal y mantener intactas sus aspiraciones al título de la Premier League
Un gol decisivo en los últimos minutos salva la situación
Raya ha elogiado a Madueke después de que el suplente marcara en los últimos minutos el gol de una agónica victoria contra el Nottingham Forest en el City Ground. El equipo de Mikel Arteta parecía abocado a dejarse puntos tras 80 minutos sin goles, pese a dominar la posesión.
Madueke rompió la tenaz resistencia del Forest con un disparo que cambió de trayectoria tras un desvío en los últimos minutos de la segunda parte y dio al Arsenal una victoria por la mínima. El trabajado triunfo metió al equipo local en la zona de descenso y mantuvo al Arsenal de lleno en la lucha por el título.
La victoria era vital para que el Arsenal no se alejara aún más del Manchester City, que marcaba el ritmo en este inicio de temporada. Raya admitió estar encantado con los tres puntos tras una tarde complicada en el este de las Midlands.
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Raya elogia a un compañero de equipo «especial»
Raya se mostró encantado con la victoria a domicilio y destacó la aportación decisiva de Madueke tras salir del banquillo. El internacional inglés tuvo un impacto inmediato y abrió el marcador en un partido muy disputado.
«Es un jugador especial y será un gol especial para él, que ha servido para ganar en un campo tan difícil y ante un equipo tan complicado», declaró Raya a Premier League Productions. «Así que me alegro mucho por él».
El portero español destacó la fortaleza mental y la paciencia del equipo durante todo el partido: «Demostramos madurez y muchas ganas. Hay que seguir haciendo las cosas bien y el balón acabará entrando en la portería».
Superar las dificultades sufridas en el pasado en el City Ground
El Arsenal no había logrado llevarse los tres puntos del City Ground en las últimas temporadas: sus dos visitas anteriores habían terminado 0-0. Raya destacó cuánto ha madurado la plantilla para poner fin a esa mala racha. La victoria también supuso una sólida reacción tras una dolorosa derrota ante el Brighton y los 19 días posteriores sin disputar un partido.
«En los dos últimos años habíamos empatado 0-0 aquí, así que creo que demostramos mucho carácter al seguir buscando el resultado», explicó Raya. «Al final, con algunos centros y algunos balones de Bukayo, el balón entró gracias a Noni».
«La forma en que respondimos, en que jugamos y en que nos recuperamos es increíble. Así que estoy encantado con las actuaciones que hemos ofrecido en todos y cada uno de los partidos. Hay cosas que mejorar, por supuesto, como siempre, pero nos quedamos con lo positivo y ya tenemos ganas de que llegue el miércoles».
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La atención se centra ahora en Europa
El Arsenal centra ahora su atención en un importante compromiso europeo entre semana. El equipo de Arteta viajará para enfrentarse al Bayern de Múnich, uno de los grandes del fútbol alemán, en la Champions League el miércoles por la noche.
Tras su viaje europeo, el Arsenal volverá a la competición nacional en el Emirates Stadium. Recibirá al Everton este fin de semana en la Premier League con el objetivo de ganar impulso.
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