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David Raya, «el portero con más mala suerte del mundo», pero recibe la etiqueta de «mejor» de la Premier League por parte de un miembro de los Invencibles del Arsenal
De la National League a campeón del mundo: el viaje de Raya
El guardameta de 30 años ha recorrido un largo camino en un periodo de tiempo relativamente corto. Estuvo cedido en el Southport, de la National League, allá por la temporada 2014-15, antes de abrirse paso en la League One con el Blackburn y acabar en la máxima categoría con el Brentford en 2019.
Su llegada al Emirates Stadium en 2023, inicialmente como cedido, hizo que el español compitiera con Aaron Ramsdale por un puesto en el once. Ganó esa batalla y se afianzó como número 1 en el norte de Londres.
Raya es ahora campeón de la Premier League y suma tres Guantes de Oro consecutivos, pero se encuentra por detrás de Unai Simon en la jerarquía de España. No disputó ni un minuto mientras La Roja conquistaba la gloria mundial este verano en suelo norteamericano.
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¿Es Raya el mejor portero de la Premier League?
Eso es motivo de sorpresa y frustración, pero Stack, miembro del equipo de los «Invencibles» del Arsenal, en declaraciones a GOAL en asociación con social casino opportunities, dijo al ser preguntado si Raya se ha convertido en la mejor opción bajo palos del fútbol inglés: «Creo que probablemente sea el portero más desafortunado del mundo en estos momentos. No me explico cómo demonios no llega a jugar en el Mundial.
«Pero, en mi opinión, son circunstancias desafortunadas para Raya. Podría jugar en cualquier otro equipo del mundo. Simplemente ha tenido muy mala suerte con la lealtad que se ha mostrado hacia Simon. Creo que su rendimiento con España ha justificado que siga en el equipo al margen del éxito de Raya. Pero creo que se sentirá perjudicado y un poco frustrado por ello. Pero, comprensiblemente, si miras el recorrido de España durante el Mundial, creo que probablemente fue una decisión justificada.
«Pero Raya es, en mi opinión, sin ninguna duda el mejor portero de la Premier League por varios motivos. Creo que la prueba está ahí. Si miras lo que ha hecho en la Premier League en términos de regularidad, porterías a cero, Guantes de Oro, paradas decisivas para ganar partidos, actuaciones impecables de principio a fin, su seguridad.
«Es tan proactivo como portero que parece oler el peligro antes incluso de que llegue. Y creo que ha crecido en carácter, personalidad y liderazgo desde que está en el club y ahora lo consideraría uno de nuestros líderes».
El Arsenal considera que el fiable Raya es el mejor portero del mundo
Ese estatus está siendo reconocido por quienes rodean a Raya en el Emirates, y su valor para la causa colectiva no pasa desapercibido para nadie en la plantilla del Arsenal. Kai Havertz es de la opinión de que su compañero español forma ya parte de la élite mundial.
El delantero alemán ha dicho: «Sigue estando infravalorado en el mundo del fútbol. Durante las dos últimas temporadas ha sido el mejor portero del mundo».
El técnico del Arsenal, Arteta, también se apresuró a elogiar a su fiable última línea de defensa, y dijo sobre un hombre que permite prosperar a quienes tiene por delante: «Es extraordinario, magnífico e increíble. No sé cuál es el adjetivo adecuado. Y con eso basta. Estamos muy contentos de tenerle».
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Calendario del Arsenal 2026-27: Community Shield y estreno en la Premier League
Impulsado por su triunfo en el Mundial con España, pese a no llegar a pisar el campo, Raya se reincorpora a las filas del Arsenal mientras el equipo completa su intensa pretemporada. Le queda por delante un duelo de la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto, en el que habrá otro trofeo en juego.
El viernes siguiente, el vigente campeón pondrá en marcha la nueva campaña de la Premier League recibiendo al Coventry. Raya estará de vuelta bajo palos para entonces, ya que se ha convertido en uno de los primeros nombres de la hoja de alineación en su club, aunque ese estatus no se esté repitiendo con la camiseta de su país.
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