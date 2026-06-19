David quiere quedarse, pero la Juventus lo pone a la venta: ya se ha fijado el precio

Para David, el futuro se ve en blanco y negro. El exdelantero del Lille, que llegó a Turín el verano pasado tras marcar 109 goles en 232 partidos en Francia, tiene claro que no se quiere marchar. Quiere quedarse en la Juventus, donde tiene contrato hasta 2030 con un salario de 6 millones por temporada, y tomarse la revancha. Sabe que el curso pasado marcó solo 8 goles en 46 partidos, pero confía en dar más tras ganar experiencia. Sabe que en Italia debe ser más “agresivo”, como le pide Spalletti: «Le falta ferocidad dentro del área; allí no hay espacios y debes crearlos arrebatándoselos a los rivales», le ha reprochado en varias ocasiones el técnico de la Juventus. Si hay un balón que puede decidir un partido, tienes que cogerlo y ¡zas!; llegar con más fuerza. En cambio, nos falta agresividad y ferocidad».