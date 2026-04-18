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David Moyes, técnico del Everton, ironiza: «El Liverpool se lleva TODAS las decisiones arbitrales», en respuesta a las quejas de Arne Slot sobre el árbitro en Anfield
La ironía de las quejas en Anfield
Este domingo el estadio Hill Dickinson vivirá su primer derbi de Merseyside. El Everton llega con confianza, a solo cinco puntos del líder y con la mira en Europa. En cambio, los campeones de Inglaterra han ganado solo tres de sus últimos diez partidos y están a un paso de igualar su peor marca de derrotas. La presión crece sobre el exjugador del Feyenoord, cuyo equipo lucha por recuperar el nivel que le llevó a ganar la Premier la temporada pasada. Moyes afirma que comprende la situación de su rival, pero rechaza que el técnico del Liverpool use las decisiones arbitrales como excusa.
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Moyes destaca la ventaja histórica del Liverpool
Al preguntarle si sentía simpatía por Slot, pues algunos aficionados del Liverpool dudan de su capacidad para revertir la situación, Moyes respondió: «Por supuesto; ha hecho un trabajo brillante. Es un entrenador realmente bueno, y lo digo de forma neutral. Pero no estoy seguro de que esté de acuerdo con que diga que están recibiendo malas decisiones en Anfield, porque si le preguntas a cualquier entrenador de la Premier League a lo largo de la historia del fútbol, te dirá que si hay un club que se lleva todas las decisiones, ese es el Liverpool Football Club».
El escocés añadió que, en sus distintas etapas en el banquillo, el Everton suele ser el perjudicado por esas decisiones. «Si ahora les ocurren cosas negativas, nosotros las hemos sufrido años tras año al visitarles. Como técnico, Klopp es de primera; seguro que la afición del Liverpool lo reconoce. Muy pocas decisiones van en su contra en Anfield», concluyó Moyes.
Una dosis de realidad para el directivo moderno
Al ser consultado sobre cómo los entrenadores pasan de héroes a villanos, el veterano Moyes respondió: «Me estoy haciendo mayor. Ya lo viví todo. He estado ahí. Podría empezar la próxima temporada con seis derrotas y dirías que soy un desastre. Hay muy poco equilibrio y realismo en este trabajo. Arne Slot ganó la Premier League el año pasado; quizá necesite hacer algunos cambios y darle tiempo a los jugadores si no se adaptan enseguida. Es un poco como nosotros».
Además, advirtió contra las expectativas poco realistas, señalando la dificultad de mantener el éxito en una liga tan competitiva. «¿Cuál será el siguiente nivel para el Everton el año que viene? Si me dices: "¡Deberías estar entre los cuatro o cinco primeros!", yo te respondería: "¡Espera un momento! Te equivocas». Es muy difícil; algunos entrenadores hacen un trabajo increíble, pero es imposible que haya una Premier League sin que alguien pierda. Cada año habrá alguien en el punto de mira», concluyó.
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La lucha por la clasificación para las competiciones europeas
A seis jornadas del final, los Toffees luchan por un puesto europeo, algo impensable tras su crisis financiera. Moyes se centra en mejorar el equipo y no en sus rivales, pese a la presión sobre el banquillo del Liverpool.