El Everton ha disfrutado de un inicio estelar de su campaña en la Premier League, manteniéndose invicto tras cinco partidos después de una victoria en casa por 1-0 ante el Ipswich. Thierno Barry aseguró los tres puntos con un gol en el minuto 11, elevando su cuenta a cinco en lo que va de temporada.

El resultado deja al club quinto en la tabla con nueve puntos, pero Moyes está frenando en seco cualquier expectativa de jugar en Europa. «No estamos usando esas palabras este año», dijo Moyes con contundencia. «No [lo diremos] delante de vosotros [los medios], eso seguro, porque todavía nos estamos preparando y asegurándonos de poder hacerlo lo mejor posible».