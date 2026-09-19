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David Moyes se niega a hablar de la clasificación europea para el Everton pese al sólido inicio de temporada invicto
El Everton mantiene su inicio invicto
El Everton ha disfrutado de un inicio estelar de su campaña en la Premier League, manteniéndose invicto tras cinco partidos después de una victoria en casa por 1-0 ante el Ipswich. Thierno Barry aseguró los tres puntos con un gol en el minuto 11, elevando su cuenta a cinco en lo que va de temporada.
El resultado deja al club quinto en la tabla con nueve puntos, pero Moyes está frenando en seco cualquier expectativa de jugar en Europa. «No estamos usando esas palabras este año», dijo Moyes con contundencia. «No [lo diremos] delante de vosotros [los medios], eso seguro, porque todavía nos estamos preparando y asegurándonos de poder hacerlo lo mejor posible».
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Moyes reflexiona sobre la temporada pasada
La cautela de Moyes nace de un desenlace doloroso de la campaña anterior. El Everton iba camino de lograr una plaza de Champions League tras vencer al Chelsea por 3-0 en marzo, pero no ganó ninguno de sus últimos siete partidos. Finalmente terminó 13º, quedándose fuera por poco de las competiciones europeas por completo.
Al explicar su postura actual, Moyes declaró: "Disfruté diciendo esas palabras el año pasado. Si piensas en lo que habíamos hecho, éramos carne de descenso cuando llegamos en enero [de 2025], salimos adelante y ganamos los partidos, tuvieron que llegar 12/13 jugadores nuevos... Pero los jugadores lo habían hecho tan bien que empecé a creer que teníamos una oportunidad real, y eso me permitió ser así".
Exigen mejoras en ataque
Aunque el Everton presume de una defensa sólida, con cinco porterías a cero en siete partidos en total, Moyes sigue profundamente insatisfecho con su producción ofensiva. Con la salida de Beto y la marcha del mediapunta clave Iliman Ndiaye al Manchester City, Barry se queda como el único delantero centro reconocido. A pesar de haber registrado 21 disparos contra el Ipswich, solo dos fueron entre los tres palos.
Moyes dejó clara su frustración: "Si pensamos: 'estamos haciendo un gran trabajo porque llevamos unos cuantos partidos', no, el entrenador espera eso. En realidad, me decepciona más que no estemos marcando más goles. Les estoy echando una bronca que no os podéis ni imaginar: ¿por qué no estamos metiendo mejores centros al área, rematando mejor, tirando desde la frontal, marcando más? Eso es lo único que nos falta para ser un equipo medio decente".
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¿Qué le espera ahora al Everton?
El Everton llega al parón internacional con la moral alta, pero Moyes utilizará sin duda este tiempo para afinar su ataque. La plantilla descansará durante la pausa antes de regresar a la acción en la Premier League, cuando se enfrente al Hull City el 11 de octubre. Más adelante, este mismo mes, el club disputará en casa una crucial eliminatoria de octavos de final de la Carabao Cup ante el Newcastle.
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