La búsqueda del Everton de un nuevo delantero estrella terminó en una frustración total, ya que el fichaje de Balogun, del Mónaco, se vino abajo a pesar de que el jugador llegó a pasar reconocimiento médico en Finch Farm. El internacional estadounidense, de 25 años, se había convertido en un objetivo prioritario para Moyes tras la salida de Beto a la Fiorentina, pero la operación se descontroló después de que surgieran preocupaciones durante la revisión física.

Las informaciones apuntaban a que el traspaso al Everton se frustró después de que el club de Merseyside intentara reestructurar las condiciones económicas tras los resultados del reconocimiento médico, lo que llevó al delantero a descartar por completo el cambio.

"Estoy decepcionado de que no hiciéramos más operaciones y de que las cosas no salieran como queríamos al final", explicó Moyes al atender a los medios. "A veces, en el fútbol, tienes que convivir con las decepciones y seguir adelante, y eso haremos. No fue culpa de nadie y, en última instancia, pasa en el fútbol porque el jugador tuvo un problema en el reconocimiento médico y simplemente fue eso. No hay ninguna otra historia detrás. Eso es exactamente lo que ocurrió".