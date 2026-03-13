David Moyes sale en defensa de Mikel Arteta ante las críticas al estilo de juego del Arsenal, y el entrenador del Everton afirma que no todos los equipos pueden practicar «el deporte rey»

Dirigiéndose directamente a los críticos antes del desplazamiento del Everton para enfrentarse al Arsenal el sábado en la Premier League, Moyes cuestionó por qué los puntos fuertes de los Gunners se presentaban como debilidades. «¿Qué pasa con todo eso que decís? Lo estáis haciendo parecer un problema porque son buenos en las jugadas a balón parado», afirmó el entrenador de los Toffees. Destacó que el juego físico y el dominio de las jugadas a balón parado son pilares históricos del éxito del fútbol inglés. Las estadísticas respaldan su argumento, ya que el Arsenal ha marcado 21 goles a balón parado esta temporada, la cifra más alta de la liga, mientras que, cabe destacar, solo 35 de sus 100 goles en todas las competiciones han surgido del juego abierto, lo que demuestra su letalidad táctica.