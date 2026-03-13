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David Moyes sale en defensa de Mikel Arteta ante las críticas al estilo de juego del Arsenal, y el entrenador del Everton afirma que no todos los equipos pueden practicar «el deporte rey»
La obsesión por «el deporte rey»
Dirigiéndose directamente a los críticos antes del desplazamiento del Everton para enfrentarse al Arsenal el sábado en la Premier League, Moyes cuestionó por qué los puntos fuertes de los Gunners se presentaban como debilidades. «¿Qué pasa con todo eso que decís? Lo estáis haciendo parecer un problema porque son buenos en las jugadas a balón parado», afirmó el entrenador de los Toffees. Destacó que el juego físico y el dominio de las jugadas a balón parado son pilares históricos del éxito del fútbol inglés. Las estadísticas respaldan su argumento, ya que el Arsenal ha marcado 21 goles a balón parado esta temporada, la cifra más alta de la liga, mientras que, cabe destacar, solo 35 de sus 100 goles en todas las competiciones han surgido del juego abierto, lo que demuestra su letalidad táctica.
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Belleza frente a aburrimiento en la Premier League
Continuando con su defensa, Moyes argumentó que la exigencia de una perfección estética constante es poco realista y puede resultar perjudicial para el deporte. «Son un equipo fuerte y físico, y no veo ningún problema en ello: forma parte del juego. Existe esa idea de que todo el mundo tiene que practicar el "juego bonito" y que todo tiene que ser perfecto. Bueno, si todos hiciéramos eso, sería aburrido», añadió, destacando la necesidad de variedad táctica.
Superando las críticas
Moyes no dudó en calificar a su antiguo jugador como uno de los mejores entrenadores de la máxima categoría. Destacó que el español ha logrado convertir al Arsenal en una máquina sólida capaz de ganar de diversas maneras. «Tenemos algunos entrenadores increíbles, y Mikel es uno de ellos, que han venido a este país y nos han demostrado lo que son capaces de hacer. Quizá no puedan mantenerlo y hacerlo siempre; Mikel ha sido capaz de hacer evolucionar a su equipo y llevarlo más allá», explicó Moyes.
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Un respiro para el Everton en materia de lesiones
Además de elogiar a Arteta, Moyes también ofreció información sobre la plantilla mientras el Everton se prepara para su difícil reto en el Emirates. Los Toffees esperan recuperar a Jarrad Branthwaite, uno de los jugadores más destacados de esta temporada. El defensa central, que se perdió la reciente concentración del club en Portugal, está siendo evaluado para una posible reincorporación. Su presencia sería fundamental para frenar el ataque del Arsenal, que sigue siendo letal independientemente de los debates actuales sobre su «estilo».
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