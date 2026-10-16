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David Moyes revela que las negociaciones para renovar su contrato con el Everton se han estancado tras el sorprendente anuncio de venta de The Friedkin Group
Las negociaciones sobre el contrato sufren un parón
En una rueda de prensa, Moyes confirmó que las conversaciones para prolongar su estancia en el Hill Dickinson Stadium se han enfriado. The Friedkin Group sorprendió al mundo del fútbol la semana pasada al anunciar su disposición a vender una participación mayoritaria en el club menos de dos años después de adquirirlo.
Moyes está en el último año de su contrato y explicó: «Ha habido muchas conversaciones durante el verano, pero quizá, tal y como están las cosas ahora, se han ralentizado un poco mientras se intenta poner todo en orden».
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Un giro sorprendente para el entrenador
El momento elegido por la propiedad para tomar la decisión pilló por sorpresa a Moyes, que no se enteró hasta la mañana del anuncio. Pese al regreso de la inestabilidad extradeportiva al club de Merseyside, su principal preocupación sigue estando en el terreno de juego. El Everton ha tenido un buen comienzo y continúa invicto, con dos victorias y cuatro empates en seis partidos de la Premier League.
Al hablar de sus prioridades, Moyes declaró: «Pero, como he dicho muchas veces, no es lo más importante para mí. Solo quiero seguir intentando impulsar al Everton y hacerlo crecer, y ver si podemos continuar mejorando».
Progreso constante en medio de la incertidumbre
Desde que asumió el cargo en el Everton en enero de 2025, Moyes ha dirigido una evolución constante. En 69 partidos entre todas las competiciones, el Everton ha sumado 26 victorias, 21 empates y 22 derrotas. Esta sólida base ha contribuido a dar estabilidad al equipo, en paralelo a la estabilidad fuera del campo que The Friedkin Group asegura haber logrado al garantizar el histórico traslado al nuevo estadio.
El grupo propietario estadounidense, que también es dueño de la AS Roma, ha contratado al banco de inversión Moelis & Company para que le asesore sobre la venta e insiste en que solo estudiará propuestas de propietarios adecuados que puedan aprovechar estos avances recientes.
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¿Qué le espera ahora al Everton?
El Everton recibe al Chelsea este sábado en la Premier League mientras continúa, en segundo plano, la búsqueda de un nuevo comprador. Ante la perspectiva de un partido difícil, Moyes concluyó: «Siempre que me he enfrentado al Chelsea, ha sido un buen partido. Siempre ha sido difícil. Pero haremos todo lo posible. Estamos en un buen momento. Nosotros también estamos jugando bien».
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