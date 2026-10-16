En una rueda de prensa, Moyes confirmó que las conversaciones para prolongar su estancia en el Hill Dickinson Stadium se han enfriado. The Friedkin Group sorprendió al mundo del fútbol la semana pasada al anunciar su disposición a vender una participación mayoritaria en el club menos de dos años después de adquirirlo.

Moyes está en el último año de su contrato y explicó: «Ha habido muchas conversaciones durante el verano, pero quizá, tal y como están las cosas ahora, se han ralentizado un poco mientras se intenta poner todo en orden».