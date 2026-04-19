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Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

David Moyes ofrece un informe desalentador sobre Jarrad Branthwaite tras ser retirado en camilla y llorando durante la derrota ante el Liverpool

J. Branthwaite
Everton
Liverpool
D. Moyes
Everton vs Liverpool
Premier League

El Everton sufrió un duro golpe en el derbi de Merseyside ante el Liverpool, ya que su defensa estrella Jarrad Branthwaite tuvo que ser retirado en camilla entre lágrimas por una posible recaída de su lesión en el tendón de la corva. El jugador de 23 años dejó el campo en los últimos minutos, lo que preocupa al entrenador David Moyes sobre su disponibilidad futura.

  • El Everton sufre una pesadilla en el derbi

    El empate ante el Liverpool deja a los Toffees décimos en la Premier League, con 47 puntos, y frena su racha. La mayor preocupación es Branthwaite, que se retiró en el 87’ tras agarrarse la parte posterior de la pierna derecha. Keane le reemplazó en un partido muy igualado, lo que apagó aún más el ánimo de la afición local.

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    Moyes admite su preocupación por Branthwaite

    Tras el partido, Moyes admitió: «Aún no sé si es grave; ya veremos». La lesión ocurrió con el marcador 1-1, tras el gol inicial de Mohamed Salah y el empate de Beto. Finalmente, en el minuto 10 del descuento, Virgil van Dijk cabeceó el 2-1 que dio la victoria al Liverpool.

  • Aumenta la preocupación por la lesión recurrente en el tendón de la corva

    El momento es cruel para Branthwaite: esta temporada ha jugado solo seis partidos y 681 minutos en la Premier League, con un gol y una asistencia. Antes se perdió 23 encuentros entre agosto y enero. El exentrenador de jugadas a balón parado del Everton, Charlie Adam, lo considera preocupante. «Creo que eso es probablemente lo que le ronda por la cabeza», dijo Adam a talkSPORT. «Parece que vuelve a ser el tendón de la corva derecho, donde se operó a principios de temporada, [y] justo se estaba recuperando de eso. Así que, sí, si vuelve a ser ese tendón de la corva, es un duro golpe para él, porque es un joven de gran talento y estaba trabajando para recuperar la forma física con eso. Le deseo mucha suerte, porque cuando yo estaba en el club sabía que ese tendón le daba problemas y espero que no sea nada grave. Pero si ya se ha operado de eso antes, le costará mucho tiempo volver».

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-BURNLEYAFP

    De cara a la recta final

    El Everton aguarda con nerviosismo los resultados médicos para reorganizar su defensa. Aun con la derrota en el derbi, los Toffees mantienen la ilusión europea: están a un punto del Chelsea, sexto, con cinco jornadas por jugar. Moyes espera una respuesta contundente ante el West Ham en el London Stadium el próximo fin de semana.

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