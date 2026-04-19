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David Moyes ofrece un informe desalentador sobre Jarrad Branthwaite tras ser retirado en camilla y llorando durante la derrota ante el Liverpool
El Everton sufre una pesadilla en el derbi
El empate ante el Liverpool deja a los Toffees décimos en la Premier League, con 47 puntos, y frena su racha. La mayor preocupación es Branthwaite, que se retiró en el 87’ tras agarrarse la parte posterior de la pierna derecha. Keane le reemplazó en un partido muy igualado, lo que apagó aún más el ánimo de la afición local.
- AFP
Moyes admite su preocupación por Branthwaite
Tras el partido, Moyes admitió: «Aún no sé si es grave; ya veremos». La lesión ocurrió con el marcador 1-1, tras el gol inicial de Mohamed Salah y el empate de Beto. Finalmente, en el minuto 10 del descuento, Virgil van Dijk cabeceó el 2-1 que dio la victoria al Liverpool.
Aumenta la preocupación por la lesión recurrente en el tendón de la corva
El momento es cruel para Branthwaite: esta temporada ha jugado solo seis partidos y 681 minutos en la Premier League, con un gol y una asistencia. Antes se perdió 23 encuentros entre agosto y enero. El exentrenador de jugadas a balón parado del Everton, Charlie Adam, lo considera preocupante. «Creo que eso es probablemente lo que le ronda por la cabeza», dijo Adam a talkSPORT. «Parece que vuelve a ser el tendón de la corva derecho, donde se operó a principios de temporada, [y] justo se estaba recuperando de eso. Así que, sí, si vuelve a ser ese tendón de la corva, es un duro golpe para él, porque es un joven de gran talento y estaba trabajando para recuperar la forma física con eso. Le deseo mucha suerte, porque cuando yo estaba en el club sabía que ese tendón le daba problemas y espero que no sea nada grave. Pero si ya se ha operado de eso antes, le costará mucho tiempo volver».
- AFP
De cara a la recta final
El Everton aguarda con nerviosismo los resultados médicos para reorganizar su defensa. Aun con la derrota en el derbi, los Toffees mantienen la ilusión europea: están a un punto del Chelsea, sexto, con cinco jornadas por jugar. Moyes espera una respuesta contundente ante el West Ham en el London Stadium el próximo fin de semana.