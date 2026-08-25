AFP
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David Moyes, entrenador del Everton, arremete contra una pregunta «rematadamente estúpida» de un periodista sobre las aspiraciones en la Carabao Cup
Moyes pierde los nervios antes del partido contra el Preston
Según informa talkSPORT, Moyes perdió los nervios mientras atendía a los medios en la previa del partido de segunda ronda de la Carabao Cup del miércoles por la noche contra el Preston.
La tensión comenzó cuando un periodista preguntó: "¿Qué importancia tienen para ti las copas esta temporada?" Esta pregunta, aparentemente estándar, tocó la fibra sensible de Moyes, que rápidamente se embarcó en una airada diatriba. El Everton ha sufrido una grave sequía de títulos en las últimas décadas, lo que ha puesto todavía más bajo la lupa sus campañas coperas.
Sin embargo, Moyes estaba claramente molesto por la sugerencia de que a cualquier entrenador no le importaría ganar títulos, lo que desembocó en un tenso intercambio en la sala de prensa de Deepdale.
- Getty Images Sport
El intercambio de «periodista rematadamente estúpido»
Moyes no se mordió la lengua en su respuesta al periodista y llegó a cuestionar la inteligencia de los medios presentes. «Creo que es una pregunta que todos los periodistas hacen a todos los entrenadores», comenzó Moyes en su respuesta. «En cierto modo, pienso: ¿son rematadamente estúpidos esos periodistas? ¿Creen que ninguno de los entrenadores quiere ganar las copas? Por supuesto que todos queremos ganar las copas... así que la respuesta es sí, las copas son enormemente importantes».
La frustración nace de la presión constante que rodea al Everton, que no gana un gran título desde su triunfo en la FA Cup en 1995. Pese a esta espera de 31 años por volver a saborear la gloria, Moyes dejó claro que las preguntas básicas sobre la motivación no ayudan.
La permanencia en la Premier League sigue siendo el objetivo final
La conversación acalorada no terminó ahí, ya que Moyes trató de aclarar la dura realidad a la que se enfrentan los entrenadores de la élite moderna. Después, Moyes le dio la vuelta a la situación a su interlocutor y preguntó: «¿Sería más importante ganar una copa que seguir en la Premier League?». Cuando el periodista respondió rápidamente que no, Moyes dejó una conclusión contundente sobre cuáles son sus prioridades.
«Pues ahí lo tienes. Ya has respondido a la mitad», añadió Moyes. Este intercambio puso de relieve el difícil equilibrio en Goodison Park. Aunque poner fin a su larga espera por un título es un sueño para los aficionados, Moyes sabe que sufrir el descenso de la Premier League sería desastroso para el Everton.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al Everton?
El Everton debe centrar ahora toda su atención en lo que ocurra sobre el césped. Moyes dirigirá a su equipo contra el Preston el miércoles, con la necesidad de evitar que se repita la temprana eliminación de la pasada temporada a manos del Wolves. Una victoria contundente ayudaría a rebajar la creciente tensión y a generar impulso de cara a sus próximos partidos de la Premier League, mientras busca asegurar la permanencia junto a una buena trayectoria en la copa.
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