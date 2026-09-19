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David Gordo, seleccionador de la sub-21 de España, elogia a Xavi Espart, del Barcelona, por su comprensión del juego al estilo de Pedri
Un adolescente recibe reconocimiento internacional
Espart ha sido convocado oficialmente con la selección española sub-21 junto a su compañero de club Marc Bernal para el próximo parón internacional. La convocatoria llega después de su impresionante irrupción en el primer equipo del Barcelona de Hansi Flick esta temporada. El versátil jugador de 19 años ya suma un gol y dos asistencias en cinco apariciones en LaLiga tras ganarse la confianza en el lateral.
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Un táctico compara las cualidades de una joven promesa
Gordo admitió que se ha quedado maravillado por la rápida evolución del joven, especialmente después de ver a Flick depositar una confianza real en él al más alto nivel.
Al detallar su admiración por la flexibilidad táctica del ex campeón juvenil de Europa, el técnico dijo a los periodistas: "Me gusta ver a los equipos apostar por él. Por supuesto, me sorprende cuando veo a jugadores sub-21 rendir a ese nivel. Xavi es un ex campeón sub-19. Su mejor cualidad es su excelente comprensión del juego, del espacio y del tiempo. Y puede hacerlo desde cualquier posición. Es decisivo como centrocampista y como lateral. Es muy inteligente".
Los elogios de Gordo alcanzaron cotas aún mayores al valorar la serenidad del defensor, que considera a la altura de la estrella de la selección española absoluta: "Siempre va un paso por delante. En cierto modo, me recuerda a Pedri por su comprensión del juego. Parece que el tiempo transcurre de otra manera para él".
La versatilidad subraya la formación en la cantera
La valoración de Gordo dice mucho sobre el pedigrí que sale de la reconocida cantera del Barcelona. La capacidad de Espart para marcar el juego desde el lateral o ejercer de ancla en el centro del campo ofrece a sus entrenadores una flexibilidad táctica poco habitual a este nivel. Su comodidad inmediata en el fútbol sénior demuestra que la madurez futbolística suele importar mucho más que la edad a la hora de adaptarse a las máximas exigencias.
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Se avecinan clasificatorios europeos cruciales
La selección española sub-21 tiene previsto disputar en las próximas semanas una serie de partidos de clasificación para la Eurocopa contra Finlandia, San Marino y Rumanía. Estos encuentros oficiales ofrecen la plataforma perfecta para que Espart se afiance en un puesto habitual dentro de la estructura internacional de categorías inferiores. Con contrato hasta junio de 2028, una gran actuación durante esta ventana internacional no hará más que reforzar su posición a largo plazo en el Barcelona.
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