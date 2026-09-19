¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

David Gordo, seleccionador de la sub-21 de España, elogia a Xavi Espart, del Barcelona, por su comprensión del juego al estilo de Pedri

X. Espart
Pedri
Barcelona
Primera División
España U21
EURO U21 Qualification

El seleccionador de la selección española sub-21, David Gordo, ha deshecho en elogios al joven talento del Barcelona Xavi Espart tras incluir al versátil adolescente en su última convocatoria internacional. Gordo destacó la inusual madurez táctica y la conciencia espacial del jugador de 19 años, e incluso lo comparó con el maestro del primer equipo azulgrana Pedri de cara a los próximos clasificatorios para la Eurocopa.

  • Un adolescente recibe reconocimiento internacional

    Espart ha sido convocado oficialmente con la selección española sub-21 junto a su compañero de club Marc Bernal para el próximo parón internacional. La convocatoria llega después de su impresionante irrupción en el primer equipo del Barcelona de Hansi Flick esta temporada. El versátil jugador de 19 años ya suma un gol y dos asistencias en cinco apariciones en LaLiga tras ganarse la confianza en el lateral.

    • Anuncios
  • imago-sport-1083328358.jpgPhoto Players Images

    Un táctico compara las cualidades de una joven promesa

    Gordo admitió que se ha quedado maravillado por la rápida evolución del joven, especialmente después de ver a Flick depositar una confianza real en él al más alto nivel.

    Al detallar su admiración por la flexibilidad táctica del ex campeón juvenil de Europa, el técnico dijo a los periodistas: "Me gusta ver a los equipos apostar por él. Por supuesto, me sorprende cuando veo a jugadores sub-21 rendir a ese nivel. Xavi es un ex campeón sub-19. Su mejor cualidad es su excelente comprensión del juego, del espacio y del tiempo. Y puede hacerlo desde cualquier posición. Es decisivo como centrocampista y como lateral. Es muy inteligente".

    Los elogios de Gordo alcanzaron cotas aún mayores al valorar la serenidad del defensor, que considera a la altura de la estrella de la selección española absoluta: "Siempre va un paso por delante. En cierto modo, me recuerda a Pedri por su comprensión del juego. Parece que el tiempo transcurre de otra manera para él".

  • La versatilidad subraya la formación en la cantera

    La valoración de Gordo dice mucho sobre el pedigrí que sale de la reconocida cantera del Barcelona. La capacidad de Espart para marcar el juego desde el lateral o ejercer de ancla en el centro del campo ofrece a sus entrenadores una flexibilidad táctica poco habitual a este nivel. Su comodidad inmediata en el fútbol sénior demuestra que la madurez futbolística suele importar mucho más que la edad a la hora de adaptarse a las máximas exigencias.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1083279933.jpgSOPA Images

    Se avecinan clasificatorios europeos cruciales

    La selección española sub-21 tiene previsto disputar en las próximas semanas una serie de partidos de clasificación para la Eurocopa contra Finlandia, San Marino y Rumanía. Estos encuentros oficiales ofrecen la plataforma perfecta para que Espart se afiance en un puesto habitual dentro de la estructura internacional de categorías inferiores. Con contrato hasta junio de 2028, una gran actuación durante esta ventana internacional no hará más que reforzar su posición a largo plazo en el Barcelona.

Primera División
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR
EURO U21 Qualification
Finland U21 crest
Finland U21
FIN
España U21 crest
España U21
ESP