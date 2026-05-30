Según medios italianos, la Juventus sigue a De Gea para reforzar su portería de cara a la próxima temporada. El veterano español ha revivido su carrera en la Fiorentina y ha llamado la atención de los dirigentes de Turín. Con el mercado de fichajes cerca, De Gea es candidato a la titularidad en el Allianz Stadium.

De Gea, de 35 años, ha despertado especulaciones sobre su futuro en la Toscana tras una temporada exigente con la Viola, y su experiencia internacional encaja con lo que busca la Vecchia Signora.