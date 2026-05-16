De Gea reaccionó con humor al ver que Fernandes superó su récord de premios «Sir Matt Busby al Jugador del Año». Tras la publicación del Manchester United que celebraba el logro, el portero español comentó con un emoji del dedo corazón y un «Bruno» dirigido a su excompañero.

La publicación se hizo viral y los aficionados aplaudieron la broma. Aunque De Gea ya no está en Old Trafford, sigue de cerca al club y mantiene el vínculo con sus excompañeros.



