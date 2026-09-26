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David de Gea apunta al Manchester City por los cargos de la Premier League mientras la exestrella del Manchester United sueña con títulos extra
Un panel independiente confirma las infracciones financieras
El fútbol inglés ha quedado profundamente sacudido después de que una comisión independiente declarara al City culpable de 114 de los 115 cargos financieros presentados contra el club entre 2009 y 2018. El veredicto, de enorme trascendencia, abre la puerta a sanciones sin precedentes, que van desde el descenso y fuertes deducciones de puntos hasta cuantiosas multas y la retirada de títulos históricos. La resolución provocó de inmediato una gran conmoción entre sus rivales nacionales, que se quedaron a las puertas de conquistar grandes trofeos durante esa etapa.
- PRiME Media Images
Un exguardameta cuestiona el recuento de medallas
El que fuera guardameta titular del Manchester United, De Gea, que disputó más de 500 partidos como portero titular en Old Trafford hasta su salida en 2023, fue una de las primeras figuras destacadas en lanzar una pulla pública tras la resolución histórica. Al referirse a la posibilidad de que antiguos títulos de liga sean redistribuidos a través de su cuenta oficial en X, De Gea publicó: «Entonces...... Hablemos. ¿Cuántos títulos de la Premier League he ganado entonces?»
Los clubes rivales estudian reclamaciones de indemnización
La reacción tajante del español remite a campañas en las que el United terminó subcampeón por detrás del City, incluido el 2011-12 por diferencia de goles, el 2017-18 con Jose Mourinho y el 2020-21 con Ole Gunnar Solskjaer al mando.
Según The Athletic, importantes equipos de la máxima categoría, entre ellos el United, el Arsenal, el Liverpool y el Tottenham Hotspur, han dado instrucciones a destacados abogados deportivos para estudiar reclamaciones por daños y perjuicios por la pérdida de premios económicos e ingresos comerciales.
- Focus Images
Se avecinan largas consecuencias legales para los rivales
Se espera que el Manchester City agote todas las vías legales para recurrir cualquier sanción deportiva y las inminentes reclamaciones por daños y perjuicios de sus rivales nacionales. Mientras tanto, la Premier League se enfrenta a la delicada tarea de aplicar castigos sin reescribir por completo los libros de historia de la competición. Es probable que la amarga batalla legal continúe durante meses antes de alcanzar una resolución final.
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