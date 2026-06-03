¡David Beckham y Gary Neville toman medidas drásticas! El Salford City despide al entrenador a pesar de que el club ha vivido su mejor temporada de la historia

El Salford City ha confirmado la salida de Robinson, decisión que ha conmocionado a la EFL. El técnico, de 45 años, no ha podido superar la derrota por 3-0 ante el Notts County en la final de los play-offs de la League Two en Wembley, que frustró a los propietarios del club.

El club lo comunicó por redes sociales: «Karl Robinson ha dejado su cargo como entrenador del Salford City con efecto inmediato. Durante su estancia mostró profesionalidad e integridad, trabajó incansablemente por el club y se dedicó a ayudarnos a alcanzar nuestras ambiciones, tanto dentro como fuera del campo. Le deseamos todo lo mejor y mucho éxito en el futuro».