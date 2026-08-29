¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
David Beckham Inter Miami 2025Getty
Yosua Arya

Traducido por

¿David Beckham va a comprar otro club? Vinculan al propietario del Inter Miami con la sorprendente compra de un histórico gigante francés

Inter Miami CF
D. Beckham
Nantes
Ligue 2
Major League Soccer

David Beckham, copropietario del Inter Miami, podría estar a punto de ampliar su cartera de clubes de fútbol, según las informaciones que le vinculan con una oferta de compra por el FC Nantes. El histórico conjunto francés atraviesa actualmente un caos deportivo en el fondo de la Ligue 2 tras sufrir el descenso desde la máxima categoría.

  • Beckham, vinculado con la compra del Nantes

    Beckham podría estar a punto de ampliar su imperio futbolístico después de surgir como un posible comprador del histórico club francés Nantes. Ouest-France afirma que la exestrella del Manchester United está implicada en un consorcio que pretende comprar al club, que atraviesa dificultades. El Nantes ha recibido al menos tres ofertas de compra, con dos propuestas procedentes de fondos de inversión con sede en el Reino Unido. Según se informa, el nombre del copropietario del Inter Miami ha aparecido en varias ocasiones en conversaciones de alto nivel mientras el actual propietario, Waldemar Kita, busca una venta.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-L1-NANTES-LE MANSAFP

    Histórico gigante francés en crisis deportiva

    El Nantes representa una opción atractiva pese a su actual situación sobre el terreno de juego. El ocho veces campeón de la Ligue 1 presume de una rica historia en el fútbol francés, lo que ofrece un proyecto con potencial para devolver al club a su antigua gloria.

    Sin embargo, el club se encuentra actualmente en una situación de grave desorden tras el descenso de la Ligue 1. El Nantes se encuentra colista de la Ligue 2 después de perder sus tres primeros partidos de liga de la temporada.

    La afición ha ido creciendo en frustración bajo la gestión del empresario polaco Kita, que compró el club en 2007. Junto a su hijo y director ejecutivo del club, Franck, Kita ha estado al frente de dos descensos y 24 entrenadores en 19 años.

  • Construyendo una impresionante cartera futbolística global

    Un movimiento por el Nantes marcaría el último paso en la creciente cartera de propiedad de Beckham. El excapitán de Inglaterra ya posee participaciones significativas en dos clubes distintos de Norteamérica e Inglaterra.

    Beckham inició su trayectoria como propietario al ejercer una opción para adquirir un equipo de expansión de la MLS en febrero de 2014. Ese derecho se aseguró originalmente como parte de su contrato firmado con LA Galaxy allá por 2007.

    Posteriormente, Inter Miami hizo su debut oficial en la MLS en marzo de 2020. Beckham también adquirió una participación del 10 por ciento en el Salford City junto a sus compañeros de la Class of '92 en enero de 2019, antes de liderar un nuevo consorcio comprador con Gary Neville en mayo de 2025.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Próximos pasos para la propuesta de compra del Nantes

    Con Kita activamente abierto a vender, se espera que las negociaciones continúen mientras los distintos postores presentan sus propuestas finales. Beckham y su grupo de inversión tratarán de cerrar los detalles para asegurarse el control del club francés. Si la operación sale adelante, la prioridad inmediata se centrará en estabilizar el rendimiento sobre el terreno de juego en la Ligue 2. Los posibles nuevos propietarios se enfrentarán a la tarea de reconducir la forma del equipo al inicio de la temporada y reconstruir la estructura del club a largo plazo.

Ligue 2
Guingamp crest
Guingamp
EAG
Nantes crest
Nantes
FCN
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL