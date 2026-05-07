David Beckham revela que Luis Enrique dormía en las instalaciones de entrenamiento del PSG «todas las noches» durante su primer año en el club

En el programa «Beckham and Friends Live» de CBS, Beckham contó una charla con la directiva del PSG que mostró el enfoque implacable de Enrique. El exentrenador del Barcelona ha cambiado la cultura en París: dejó atrás la era de las superestrellas para construir un equipo más unido y trabajador.

«Hablé con el presidente Nasser [Al-Khelaifi] y me contó que, en el primer año de Luis Enrique, casi dormía todas las noches en las nuevas instalaciones para definir cómo quiere que juegue el equipo, a quién busca y hacia dónde va el futuro», explicó Beckham. «Nunca había visto algo igual», añadió.