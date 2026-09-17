AFP
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David Beckham respalda a Lionel Messi para su NOVENO Balón de Oro después de que la superestrella del Inter Miami alcanzara un hito histórico goleador en la victoria de la Campeones Cup
Messi alcanza los 100 partidos con el Inter Miami
Messi agrandó aún más su nombre en los libros de historia del Inter Miami el miércoles por la noche, marcando su gol número 100 con las Garzas en una victoria por 2-0 en la Campeones Cup sobre Cruz Azul. El maestro argentino abrió el marcador en el minuto 24 en el Nu Stadium, rematando de cabeza un preciso centro de Luis Suarez.
El delantero de 39 años no había terminado ahí, ya que se convirtió en asistente en los compases finales del duelo entre los campeones de copa de Estados Unidos y México. Messi puso un córner en el minuto 81 que Casemiro cabeceó a la red con potencia, sellando el primer triunfo de Miami en la Campeones Cup.
Su última exhibición llega poco después de un verano agridulce en la escena internacional, donde guio a Argentina hasta la final del Mundial 2026, con una contribución de ocho goles y cuatro asistencias antes de una dolorosa derrota ante España.
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Beckham pide el Balón de Oro
Hablando después de la victoria histórica, Beckham, copropietario del Inter Miami, no tardó en deshacerse en elogios hacia su jugador estrella. El ex capitán de Inglaterra insistió en que la longevidad sin precedentes de Messi y su brillo sostenido lo convierten en el favorito indiscutible para el Balón de Oro de este año.
«Cuando le ves hacer cosas así, cuando le ves hacer el Mundial que ha hecho, no hay nadie con 39 años que esté haciendo eso y haciéndolo a ese nivel», declaró Beckham. «Merece ser considerado para el Balón de Oro. En mi opinión, debería ganarlo».
Casemiro, que se benefició de un preciso servicio de Messi para sentenciar la victoria, se mostró en la misma línea que Beckham. El excentrocampista del Real Madrid y del Manchester United pidió a los aficionados que disfruten del ocaso de la extraordinaria carrera del delantero.
«Tenemos que disfrutar de esto porque no sabemos cuánto tiempo más lo tendremos», señaló Casemiro. «Lo que ha hecho y sigue haciendo por el fútbol es increíble. Sigue siendo el mejor. Lo demostró en el Mundial y lo sigue demostrando en la MLS».
Dura competencia por un prestigioso premio
Un posible noveno Balón de Oro reforzaría aún más el legado de Messi como el jugador más laureado de la historia del premio, creado por France Football en 1956. La lista de 30 nominados al galardón de 2026 cuenta con una serie de talentos de élite, entre ellos las estrellas de Inglaterra en el Mundial Harry Kane y Jude Bellingham, junto a los delanteros del Real Madrid Kylian Mbappe y Vinicius Jr.
A pesar de la feroz competencia de las grandes estrellas de Europa, incluidos seis campeones del Mundo con España y nueve nominados del Paris Saint-Germain, la racha dorada de Messi en el torneo lo mantiene de lleno en la conversación. El veterano creador de juego suma ahora 21 goles en el Mundial y ocupa el segundo puesto en la lista histórica, por detrás de Mbappe, además de ostentar en solitario el récord de asistencias.
La forma de l argentino a nivel nacional ha sido igual de devastadora, lo que garantiza que el Inter Miami siga siendo una fuerza dominante. Su hito de 100 goles subraya su impacto transformador desde su llegada a Estados Unidos.
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Enfoque nacional para el argentino
Messi centrará ahora de nuevo su atención en los compromisos domésticos, mientras el Inter Miami busca dar continuidad a su triunfo en la Campeones Cup. Con el veterano delantero admitiendo que está contemplando su futuro en este deporte tras el reciente fallecimiento de su padre, Jorge, cada aparición tiene un significado añadido para la franquicia de la MLS.
Mientras el mundo del fútbol espera la ceremonia del Balón de Oro del 70.º aniversario en Londres el 26 de octubre, el foco inmediato de Messi sigue puesto en mantener su asombroso estado de forma con su club. Tras su retirada del fútbol internacional en agosto, el ocho veces ganador del Balón de Oro puede ahora centrar toda su atención en terminar la temporada con fuerza.
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