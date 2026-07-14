David Beckham, leyenda del Manchester United y de Inglaterra, se une a Messi, Lady Gaga y Harry Kane como personaje de Fortnite

Beckham confirmó que será la última superestrella en llegar a Fortnite. En su cuenta de Instagram, el ex capitán inglés reveló que participa en el diseño de su personaje. Con seis títulos de liga y una Liga de Campeones con el Manchester United, acompañó la publicación con un mensaje claro.

«Trabajando en mi nuevo personaje de Fortnite», escribió Becks en el pie de foto. «Disponible muy pronto». El Mejor Jugador de Europa de la UEFA en 1999 está acostumbrado a acaparar la atención mundial tras una carrera estelar que lo llevó a jugar en los mejores clubes de cuatro países antes de retirarse en 2013.



