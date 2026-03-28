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David Beckham comenta la ausencia de Trent Alexander-Arnold en la última convocatoria de la selección inglesa y revela si se llevaría a la estrella del Real Madrid al Mundial
Alexander-Arnold, excluido de la convocatoria de Inglaterra
Alexander-Arnold, que fichó por el Real Madrid el verano pasado, está considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, por lo que su ausencia en una convocatoria tan amplia de los Tres Leones resulta especialmente notable. El jugador de 27 años sigue siendo una figura controvertida en la selección nacional debido al desequilibrio que se percibe entre su rendimiento ofensivo y su solidez defensiva. Beckham ha salido en defensa de Alexander-Arnold, insistiendo en que el exjugador del Liverpool sigue siendo un talento único a pesar de sus dificultades para convencer a Tuchel.
- AFP
Beckham apoya a la estrella del Real Madrid
En declaraciones a talkSPORT, Beckham dejó clara su postura en el debate, aunque se alegra de que la decisión final no recaiga sobre sus hombros. «Por eso no soy el seleccionador de Inglaterra, porque no tengo que tomar esas decisiones. Pero soy un gran admirador de Trent. He oído tantas veces eso de: “Bueno, no es tan bueno defendiendo como [atacando]”. Bueno, a veces hay que aceptarlo. Roberto Carlos era un defensa increíble, pero también increíble en ataque», explicó el ex capitán de los Tres Leones.
Los dilemas de Tuchel con la convocatoria para el Mundial
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Tuchel se ve presionado para cerrar una convocatoria capaz de ganar el torneo. La ausencia de Alexander-Arnold en la última convocatoria, en la que se ha vuelto a convocar a Ben White, ha suscitado dudas sobre su papel en los planes de Tuchel. Beckham, sin embargo, cree que la puerta aún no está cerrada. «¿Que si llevaría a Trent? Me resultaría muy difícil no llevar a alguien como Trent», admitió. «Pero luego está Thomas, que ha salido a decir, creo que lo leí esta mañana, que hay otros jugadores que están por delante de él en este momento. Pero dijo “en este momento”, así que eso podría cambiar. Creo que tú mismo lo has dicho, esta noche [viernes] podría quedar claro que están jugando otros jugadores que quizá no entren en la convocatoria, así que nunca se sabe. Estamos muy cerca de elegir la convocatoria definitiva, pero sigo pensando que Thomas probablemente también está teniendo en cuenta a Trent».
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Confianza en la actual selección inglesa
Bajo la dirección de Tuchel, Inglaterra figura entre las favoritas para alzarse con el trofeo este verano. Beckham se muestra optimista respecto a las posibilidades de los Tres Leones, y destaca el equilibrio entre juventud y experiencia del equipo, liderado por el capitán Harry Kane. «Sinceramente, creo que estamos en la mejor situación posible. Creo que tenemos una plantilla muy joven y con talento, con un gran capitán que nos lidera en el mejor momento de su carrera, probablemente el mejor de su vida, con Harry (Kane). Obviamente, es un gran líder, y creo que Thomas es muy meticuloso a la hora de elegir la plantilla y de dirigirla», explicó el copropietario del Inter de Miami.