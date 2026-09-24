Alaba se encontraba sin club desde el 30 de junio, cuando su contrato con el Real Madrid expiró oficialmente. Su disponibilidad como agente libre desencadenó inevitablemente un gran interés en varias ligas de todo el mundo.

El experimentado defensa fue relacionado con varios clubes de la Serie A, además del equipo de la Bundesliga Union Berlin. También surgió un fuerte interés desde más lejos, incluidos el conjunto mexicano Club America, la franquicia de la MLS Inter Miami y el equipo catarí Al-Sadd.

A pesar de las atractivas opciones disponibles fuera de Europa, el veterano austríaco optó por un destino inesperado. Su incorporación al Udinese en esta etapa de su carrera figura como uno de los fichajes más sorprendentes.