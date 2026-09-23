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David Alaba, listo para una sorprendente mudanza a la Serie A, ya que la exestrella del Real Madrid alcanza un acuerdo con el Udinese
Alaba, más cerca de cambiarse a la Serie A
El experimentado defensa Alaba está claramente al borde de un desafío completamente nuevo en el fútbol italiano. Según Fabrizio Romano, el jugador de 34 años ha llegado a un acuerdo para fichar por el Udinese, equipo de la Serie A.
La exestrella del Madrid y del Bayern de Múnich se encuentra actualmente sin club. Su lucrativo contrato en el Santiago Bernabéu expiró a finales de junio, lo que le permite explorar sus opciones y negociar libremente con posibles pretendientes de toda Europa.
Un traspaso al Udinese marcaría un nuevo capítulo sorprendente, pero emocionante, en la brillante carrera del austriaco. El versátil defensa cuenta con una gran experiencia al más alto nivel y reforzará de inmediato la zaga del equipo.
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Romano confirma que ya están en marcha los trámites formales
Romano adelantó la noticia sobre el inminente traspaso en X. Informó de que Alaba ya ha alcanzado un acuerdo verbal con la directiva del Udinese, poniendo en marcha la operación.
Señaló que ambas partes están ahora increíblemente cerca de cerrar completamente el acuerdo. Tras unas conversaciones productivas, la atención se ha centrado rápidamente en completar los trámites administrativos necesarios para sellar el traspaso.
Romano explicó que el Udinese y Alaba darán ahora los "pasos formales" requeridos antes de firmar. Una vez que se ultimen estos detalles contractuales finales, el fichaje como agente libre se anunciará oficialmente al público.
Añadiendo pedigrí de élite al Udinese
Alaba aporta una increíble mentalidad ganadora y un inmenso pedigrí a su posible nuevo club. A lo largo de su ilustre carrera, el veterano ha ganado la Champions League en cuatro ocasiones y ha levantado el trofeo de la Bundesliga alemana en diez ocasiones distintas.
El internacional austríaco disfrutó de una etapa muy exitosa en el Real Madrid, con cinco goles y nueve asistencias en 132 partidos en todas las competiciones. Sin embargo, la pasada temporada solo disputó 16 encuentros con el Real Madrid antes de abandonar oficialmente la capital española.
A principios de verano, numerosas informaciones indicaron que al veterano agente libre se le había ofrecido a varios grandes equipos italianos. Potencias como el Inter, el Milan y la Juventus aparentemente tuvieron la oportunidad de ficharlo antes de que el Udinese diera un paso al frente con valentía.
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Preparado para un impacto inmediato en Italia
Como Alaba es actualmente agente libre, no está sujeto en absoluto a los plazos habituales del mercado de fichajes. Este factor crucial significa que puede incorporarse de inmediato al Udinese y ser inscrito para jugar en la Serie A en cuanto se firme el acuerdo.
Ahora, los aficionados del Udinese esperan con impaciencia la confirmación oficial de este sorprendentísimo traspaso. Una vez se firme definitivamente toda la documentación, Alaba se pondrá la famosa camiseta blanquinegra y comenzará su aventura italiana.
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