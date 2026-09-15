AFP
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¿David Alaba al Hamburg SV? El ex del Real Madrid, relacionado con un sorprendente regreso a la Bundesliga para salvar a un gigante en apuros
El defensa austriaco contempla su regreso
Según Sport BILD, el veterano defensa de 34 años podría protagonizar un sensacional regreso a Alemania para reforzar la frágil defensa del Hamburgo bajo las órdenes del entrenador Merlin Polzin. Disponible como agente libre tras concluir una etapa de cinco años en Madrid, Alaba podría ser inscrito de inmediato pese a que el mercado de fichajes está cerrado. Esta situación de emergencia surge tras una pésima racha de resultados que ha dejado al conjunto hanseático hundido en el fondo de la tabla.
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Los obstáculos financieros complican la operación
A pesar de la creciente especulación, las limitaciones económicas y el historial de lesiones del jugador siguen siendo consideraciones serias para la cúpula del Volksparkstadion. Sport BILD informa de que las exigencias salariales del internacional austríaco podrían superar el presupuesto del club, y que el experimentado central Jannik Vestergaard surge como una alternativa más realista. Más allá de Hamburgo, al parecer el club de la Serie A La Lazio ha seguido su situación, mientras que el gigante mexicano Club America también ha entrado en la carrera por el polivalente defensa.
El veterano mantiene una excelente forma física
Alaba puso fin a su etapa en el Santiago Bernabéu al término de la campaña 2025-26, marchándose con 11 grandes títulos, entre ellos dos Champions League y dos Ligas, en 131 apariciones. A pesar de haberse visto lastrado por problemas físicos en las últimas temporadas, el exbaluarte del Bayern de Múnich sigue realizando intensas sesiones de entrenamiento individuales sobre el césped para mantener su condición física y su precisión con el balón. Se considera que su vasta experiencia en la élite puede aportar la mentalidad ganadora y el liderazgo que el Hamburgo necesita desesperadamente.
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Los anfitriones en apuros afrontan una prueba
El Hamburgo recibe al FC Koln en la cuarta jornada de la Bundesliga el sábado 19 de septiembre, antes de que la liga se detenga por el parón internacional. Tras sufrir derrotas consecutivas sin marcar, incluidas goleadas por 5-0 ante Mainz y Leipzig, el equipo de Polzin debe reaccionar de inmediato. Después del parón le espera una serie de partidos complicada, que comenzará con una visita al Hoffenheim el 10 de octubre.
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