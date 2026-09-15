A pesar de la creciente especulación, las limitaciones económicas y el historial de lesiones del jugador siguen siendo consideraciones serias para la cúpula del Volksparkstadion. Sport BILD informa de que las exigencias salariales del internacional austríaco podrían superar el presupuesto del club, y que el experimentado central Jannik Vestergaard surge como una alternativa más realista. Más allá de Hamburgo, al parecer el club de la Serie A La Lazio ha seguido su situación, mientras que el gigante mexicano Club America también ha entrado en la carrera por el polivalente defensa.