Getty Images
Traducido por
Darwin Núñez podría volver al Liverpool, pues los Reds lo ofrecen gratis
Núñez se perfila como una opción sorpresa para el Liverpool
Núñez puede fichar como agente libre tras rescindir su contrato con el Al-Hilal. Llegó el verano pasado a la Liga Profesional Saudí, pero su etapa en Oriente Medio ha terminado antes de lo esperado. La llegada de Karim Benzema y las restricciones de plantilla le impiden seguir jugando en Arabia Saudí.
Según TEAMtalk, Liverpool es uno de los clubes a los que se ha ofrecido su fichaje. Volver a Anfield sería un giro sorpresivo, pues los Reds podrían recuperarlo sin pagar traspaso.
- Getty Images
El interés crece mientras los clubes analizan la oportunidad.
Según las informaciones, el Liverpool podría fichar de nuevo al delantero, mientras busca reforzar su ataque. El equipo podría quedarse corto de delanteros tras la grave lesión de Aquiles de Hugo Ekitike, que lo mantendrá de baja gran parte de la próxima temporada.
Su disponibilidad, sin coste de traspaso, también atrae a Chelsea y Newcastle, que buscan reforzar su ataque.
Por qué un regreso podría beneficiar a ambas partes
Las lesiones en Liverpool han incrementado el interés por fichar a Núñez. Tras varias temporadas en Anfield, conoce bien el club, la ciudad y la Premier League.
Además, su velocidad, fuerza y presión encajan con el estilo agresivo y de alta intensidad del nuevo entrenador, Andoni Iraola. El delantero quiere volver: en su anterior etapa marcó 25 goles y dio 16 asistencias en la Premier.
- Sky Sports
El Liverpool debe decidir si actúa.
El Liverpool debe decidir si ficha a Núñez o mantiene sus planes actuales. La ausencia de traspaso lo hace atractivo a corto plazo, dada la necesidad de reforzar el ataque.
No obstante, la competencia de otros equipos de la Premier League podría complicar las cosas. Si el interés crece, el Liverpool deberá decidir si el fichaje encaja en su estrategia a largo plazo y no solo en sus necesidades inmediatas.