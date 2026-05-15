La tensión aumentó durante la entrega de premios tras el partido, cuando se vio a Fletcher discutiendo con los responsables de la FA mientras el presidente de la EFL, Rick Parry, se disponía a repartir las medallas. Después, Fletcher criticó la elección del lugar y el desarrollo de la ceremonia.

«Estoy decepcionado con la FA por todo lo que ha rodeado a este partido: por la ubicación, por todo», explicó Fletcher. «Hay que respetar al rival. Pero no cuando el Man City se adueña de una FA Youth Cup. Es una competición de la FA. Nunca debería haber sido así.

Nunca había oído abuchear a entrenadores o jugadores específicos; eso no pasa en una final. Es una competición de la FA, pero pareció un evento del Manchester City desde la previa hasta el final. Esa es mi única queja. Ganó el mejor equipo, felicidades a ellos».