"Sí, absolutamente. Cuando se empieza un nuevo reto, siempre se está muy emocionado, pero también con esa energía y esas ganas de hacer las cosas bien. Fue una llamada un poco inesperada, en el sentido de que fue un verano particular para mí, porque era la primera vez en mi carrera que me encontraba como agente libre, sin contrato, así que fue un verano un poco particular. Pero mi intención siempre fue seguir, por lo que me alegró mucho recibir esta llamada. Fue una oportunidad importante para mí y la aproveché de inmediato".