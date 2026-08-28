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Dario Vidosic deja el Brighton por sorpresa a solo unos días del inicio de la temporada de la Women's Super League
El Brighton se enfrenta a una salida repentina
El técnico australiano ha puesto fin de forma anticipada al contrato de tres años que firmó al llegar procedente del Melbourne City en 2024. Su abrupta salida supone un duro golpe para el club, después de haber dirigido una campaña histórica que se saldó con la primera presencia en una final de la FA Cup femenina, además de victorias de prestigio sobre Arsenal y Manchester City la pasada temporada. La directiva del Brighton se encuentra ahora contrarreloj para nombrar a un sucesor y mantener sus aspiraciones de pelear cerca de la parte alta de la WSL.
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Vidosic confirma una salida emotiva
El entrenador, de 39 años, subrayó que la difícil decisión se tomó para afrontar el siguiente capítulo de su trayectoria como técnico junto a su familia.
Confirmando su salida en un comunicado oficial del club, Vidosic dijo: "Me ha encantado mi etapa en el Albion y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Marcharme ha sido una decisión difícil, pero creo que es el momento adecuado para que mi familia y yo iniciemos un nuevo capítulo.
"Me gustaría dar las gracias a las jugadoras, al personal y a los aficionados por su apoyo durante todo mi tiempo en el club y desear mucho éxito a todos los vinculados con el Albion".
El cambio de selección a Estados Unidos, más cerca
Según informa el medio español Marca, el exentrenador de la Real Sociedad Arturo Ruiz se ha convertido en el principal candidato para cubrir la vacante en la costa sur.
Mientras tanto, las fuentes indican que Vidosic se dispone a marcharse a Estados Unidos para hacerse cargo del equipo de la NWSL Angel City. La repentina transición en el banquillo supone una prueba inmediata de resiliencia para una plantilla llamada a alterar el tradicional top cuatro de la WSL, formado por Chelsea, City, Arsenal y Manchester United.
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El estreno del Arsenal pone a prueba la determinación
El Brighton afronta una tarea urgente para reorientar la concentración en el vestuario antes de un exigente arranque de la WSL en casa ante el Arsenal, aspirante al título, el domingo 6 de septiembre. Afrontar un partido así en un periodo de reajuste táctico exigirá una disciplina defensiva máxima por parte de las jugadoras con más experiencia para evitar ceder terreno desde el inicio. La manera en que encaren el debut servirá como un primer barómetro de la determinación del Brighton antes de que el calendario nacional se intensifique.
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