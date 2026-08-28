El entrenador, de 39 años, subrayó que la difícil decisión se tomó para afrontar el siguiente capítulo de su trayectoria como técnico junto a su familia.

Confirmando su salida en un comunicado oficial del club, Vidosic dijo: "Me ha encantado mi etapa en el Albion y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Marcharme ha sido una decisión difícil, pero creo que es el momento adecuado para que mi familia y yo iniciemos un nuevo capítulo.

"Me gustaría dar las gracias a las jugadoras, al personal y a los aficionados por su apoyo durante todo mi tiempo en el club y desear mucho éxito a todos los vinculados con el Albion".