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«Darías la vida por él»: Kobbie Mainoo destaca el «papel fundamental» de Michael Carrick en el regreso del Manchester United a la Liga de Campeones tras vencer al Liverpool
Una emocionante victoria asegura el regreso a la Liga de Campeones
Tras la victoria del domingo sobre el Liverpool, Mainoo declaró a Sky Sports su alegría por el giro que ha dado la temporada del United bajo Carrick. Los Red Devils vencieron 3-2 a sus rivales en Old Trafford y se aseguraron un lugar en la máxima competición europea. Matheus Cunha y Benjamin Sesko marcaron pronto para los locales, pero Liverpool remontó. Mainoo sentenció el partido tras una actuación de 90 minutos con un 89 % de acierto en el pase. «Estoy feliz de haber estado cerca de los goles en este partido tan especial», añadió.
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El resurgimiento de Mainoo tras las dificultades de Amorim
La temporada de Mainoo es un ejemplo de resiliencia. Con Rubén Amorim apenas jugó, pero desde la llegada de Carrick se ha consolidado como titular, superando los 1.300 minutos. Sobre su inicio en el banquillo, reconoció: «Fue difícil; siempre lo es cuando no juegas». Simplemente intenté mirar hacia adelante tanto como pude y mantener la cabeza baja». Al hablar de Carrick, añadió: «Ha tenido un papel fundamental en todo esto, con toda la confianza que transmite a los jugadores. Quieres seguirle, luchar por él y darlo todo por él en el campo».
El histórico récord de Carrick en Old Trafford
Con Carrick al mando, el Manchester United ha hecho de Old Trafford una auténtica fortaleza. Sumando su etapa interina en 2021, ha ganado ocho de nueve partidos de la Premier en casa. Es el sexto técnico y el primer inglés en lograrlo; Antonio Conte fue el último, con el Chelsea en 2016-17. Para Mainoo, marcar el gol de la victoria ante el Liverpool fue muy emotivo. Comentó: «Vi a unos familiares; es una bendición jugar y marcar. Solía sentarme en esa esquina, me siento afortunado de estar aquí. Solía soñar con momentos así. Estoy contento de estar aquí con el club».
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¿Qué les depara el futuro a los Red Devils?
Tras asegurar la clasificación para la Liga de Campeones, el club ha consolidado el tercer puesto con 64 puntos. Ahora el United debe seguir trabajando la base táctica de Carrick para pelear por el título la próxima temporada, aunque aún no se sabe si será el entrenador titular. Mainoo afirmó antes de los tres últimos partidos contra Sunderland, Nottingham Forest y Brighton: «Aún debemos acabar la temporada con fuerza; esto no nos basta».