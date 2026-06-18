«Dar el siguiente paso»: ¿Está Gio Reyna listo para un papel más relevante en la selección de EE. UU. en el Mundial si Christian Pulisic se pierde el partido contra Australia?

SEATTLE — El gol de Gio Reyna silenció a los escépticos y recompensó a quienes creían en él. Tras tres años y medio de preparación, su remate de exterior del pie fue el broche a una larga espera.

En ese instante pareció que Reyna tocaba su cima. Después de más de tres años de frustraciones en Copas del Mundo, por fin calló críticas con un tanto ante Paraguay, en uno de los mejores resultados de la historia de su selección.

Ahora la selección de Estados Unidos se prepara para otro partido clave: el Mundial contra Australia en Seattle. Si gana, liderará el grupo y podría avanzar en casa; si empata o pierde, la ruta se complica. Así de fina es la línea en una Copa del Mundo.

Hay jugadores capaces de decidir en esos momentos: Christian Pulisic, si finalmente juega; Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest… Todos han demostrado poder cambiar un partido.

Lo mismo ha hecho Reyna, lo que lleva a la gran pregunta: ahora que tiene ese gol, ¿podrá dar un paso más y convertirse en un jugador clave capaz de cambiar el rumbo de los partidos con Estados Unidos?

«Tengo muchas ganas de dar ese siguiente paso», declaró Reyna a GOAL a principios de este mes, «y creo de verdad que puedo hacerlo. Quiero mantenerme en forma. Estoy haciendo muchas cosas fuera del campo para intentar mantenerme al máximo nivel».

«Solo quiero aprovechar al máximo mi talento. Ojalá este Mundial sea el inicio».

Ese impulso llegó ante Paraguay y podría allanarle el camino para lograr aún más antes de que termine el torneo.