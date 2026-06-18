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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

«¡Daño a la credibilidad del fútbol profesional español!» El FC Barcelona emprende acciones oficiales contra el Real Madrid y Florentino Pérez

Primera División
Barcelona
Real Madrid

Tras los numerosos ataques verbales del Real Madrid y de su presidente, Florentino Pérez, el FC Barcelona responde. Los catalanes se defienden.

En un comunicado oficial publicado en su web, el Barcelona pidió a las autoridades del fútbol que actuaran contra las declaraciones de Madrid, que consideró deshonestas.

  • Rafael Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, ha enviado hoy una carta a Javier Tebas (LaLiga), Rafael Louzan (RFEF) y Francisco Soto (CTA). Francisco Soto, en la que se hace referencia a las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, realizadas los días 12 y 13 de mayo en diversas comparecencias públicas», reza el comunicado en su parte inicial.

    El Barça acusa al Real Madrid de «perjudicar la credibilidad del fútbol profesional español» y de «atentar gravemente contra la seriedad y el prestigio de LaLiga y del sistema arbitral». Las declaraciones de Pérez se consideran falsas y sin fundamento.

    Por ello, pide al resto de clubes y a los árbitros que defiendan la reputación de sus organismos. Por ello, pide a las autoridades del fútbol español que adopten medidas federativas y legales contra Pérez para proteger el honor, la integridad y el prestigio de las instituciones y competiciones.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    Florentino Pérez arremete contra el FC Barcelona en varias entrevistas

    El conflicto empezó tras varias entrevistas del presidente del Real Madrid en su rueda de prensa. Pérez afirmó que la relación con el Barcelona estaba rota y habló de una «corrupción sistémica» en el fútbol español.

    Pérez recordó el “caso Negreira”, que investiga los presuntos pagos del Barça al exvicepresidente de la Comisión de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.

    Tras el airado discurso de Pérez, el Barcelona anunció que su departamento jurídico revisaría las declaraciones y se reservó el derecho a emprender acciones legales.