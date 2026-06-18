«¡Daño a la credibilidad del fútbol profesional español!» El FC Barcelona emprende acciones oficiales contra el Real Madrid y Florentino Pérez

Rafael Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, ha enviado hoy una carta a Javier Tebas (LaLiga), Rafael Louzan (RFEF) y Francisco Soto (CTA). Francisco Soto, en la que se hace referencia a las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, realizadas los días 12 y 13 de mayo en diversas comparecencias públicas», reza el comunicado en su parte inicial.

El Barça acusa al Real Madrid de «perjudicar la credibilidad del fútbol profesional español» y de «atentar gravemente contra la seriedad y el prestigio de LaLiga y del sistema arbitral». Las declaraciones de Pérez se consideran falsas y sin fundamento.

Por ello, pide al resto de clubes y a los árbitros que defiendan la reputación de sus organismos. Por ello, pide a las autoridades del fútbol español que adopten medidas federativas y legales contra Pérez para proteger el honor, la integridad y el prestigio de las instituciones y competiciones.