Danny Welbeck se someterá al reconocimiento médico con el Chelsea mientras ultima su sorprendente traspaso desde el Brighton

En un cambio significativo respecto al reciente compromiso del Chelsea de fichar a jóvenes promesas, el club londinense está ultimando ahora un acuerdo por Welbeck, de 35 años. El exdelantero del Manchester United y del Arsenal ha recibido permiso para someterse al reconocimiento médico en el oeste de Londres mientras se prepara para firmar un contrato de dos años con el club, según la BBC.

Se espera que el veterano atacante se una a sus nuevos compañeros en Hong Kong la próxima semana para la gira de pretemporada. Esta campaña de fichajes supone un ajuste claro en la estrategia después de que el club terminara en una discreta 10.ª posición en la Premier League la pasada temporada.







