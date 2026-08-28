El exinternacional inglés destacó que la paciencia para desarmar un bloque defensivo compacto resultó decisiva para estrenar su cuenta goleadora. Al recordar su gol en el debut, Welbeck dijo a Sky Sports: "Es muy especial marcar en mi debut, pero más importante es pasar a la siguiente ronda. No siempre es fácil enfrentarse a un bloque bajo y desarmar a los equipos, pero tuvimos que mantener la paciencia, poner algunos centros y yo rematé uno de ellos. Estaba encantado de marcar el primer gol".