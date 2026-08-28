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Danny Welbeck elogia su «especial» debut con el Chelsea mientras el veterano delantero brilla en la victoria de la Carabao Cup sobre el Luton Town
La veterana marca en su debut
El Chelsea aseguró su victoria en Stamford Bridge gracias a la serena definición de Welbeck y a un gol en propia puerta del defensa del Luton Hakeem Odoffin. El jugador de 35 años causó una impresión inmediata en su primera aparición oficial tras quedarse sin jugar en el banquillo contra el Fulham en la jornada inaugural. Cole Palmer también brilló como principal creador de juego, al generar cinco ocasiones, la cifra más alta del partido, y firmar el mayor número de remates durante todo el encuentro.
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Welbeck disfruta de un inicio soñado
El exinternacional inglés destacó que la paciencia para desarmar un bloque defensivo compacto resultó decisiva para estrenar su cuenta goleadora. Al recordar su gol en el debut, Welbeck dijo a Sky Sports: "Es muy especial marcar en mi debut, pero más importante es pasar a la siguiente ronda. No siempre es fácil enfrentarse a un bloque bajo y desarmar a los equipos, pero tuvimos que mantener la paciencia, poner algunos centros y yo rematé uno de ellos. Estaba encantado de marcar el primer gol".
Un delantero veterano asume el desafío
La llegada de Welbeck este verano procedente del Brighton aporta un liderazgo y una profundidad inestimables a la joven línea de ataque de Xabi Alonso. Al explicar su decisión de cambiarse al West London, el veterano delantero añadió: «Me siento realmente bien. Es un privilegio jugar para un club así y, cuando surgen oportunidades como esta, es realmente difícil rechazarlas. Estoy muy ilusionado con el proyecto y solo quiero darlo todo cada día en los entrenamientos. En los días de partido, también voy a dar lo mejor de mí».
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Se avecina la prueba copera ante el Leeds
El Chelsea se ha asegurado su plaza en la tercera ronda de la Carabao Cup para un exigente duelo ante otro equipo de la Premier League, el Leeds United. La atención de Alonso vuelve ahora a la competición liguera, con el Chelsea preparado para recibir al Brighton este fin de semana, el antiguo club de Welbeck. El impacto inmediato del delantero aporta una opción ofensiva vital mientras el Chelsea afronta un apretado calendario nacional antes del próximo parón internacional.
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