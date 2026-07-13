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Danny Dyer revela la sorpresiva decisión de Jarrod Bowen sobre su futuro, mientras su yerno evalúa ofertas de fichaje del Liverpool y el Aston Villa tras el descenso del West Ham
Dyer ofrece información actualizada sobre Bowen
El actor y seguidor del West Ham Dyer ha dado novedades sobre el futuro de su yerno Bowen. El capitán de los Hammers ha estado en el ojo de los rumores de traspaso tras la salida del club de la máxima categoría. Sin embargo, en el evento benéfico «A Match for Emilee», Dyer afirmó que el jugador de 29 años no planea forzar su salida de Londres.
«Es un hombre estupendo y leal», declaró Dyer a talkSPORT. «Sobre todo, es familia, el padre de mis nietos. Ha sido duro, se merece la Champions y, sea cual sea su decisión, yo le apoyaré. No creo que se vaya; dominará la Championship».
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¿Se quedará Bowen pese a los rumores que lo vinculan con Liverpool y Villa?
La noticia supondrá un duro golpe para varios clubes de la Premier League que seguían de cerca a Bowen. Se le había relacionado con el Liverpool como posible sustituto de Mohamed Salah, y Aston Villa y Everton también mostraban gran interés. Pese a la opción de seguir en la máxima categoría, su compromiso con los Hammers parece absoluto, al menos según su suegro.
Tras vivir el descenso, el delantero reconoció sentir «vergüenza y dolor» ante la afición del London Stadium, y su deseo de enmendar errores parece pesar más que la tentación de fichar este verano por un equipo europeo con aspiraciones de título.
La directiva del West Ham hará lo necesario para retener al capitán.
La directiva de los Hammers, liderada por el copropietario Daniel Kretinsky, insiste en retener a sus mejores jugadores para asegurar el regreso inmediato a la Premier League. Tras vender a Mateus Fernandes al Tottenham por 85 millones de libras, mantener a Bowen se ve como clave para la moral del vestuario en esta etapa de transición.
Bowen, vinculado al club hasta 2030, ya ha aparecido en la campaña de la nueva equipación local, lo que suele interpretarse como una señal de que se queda. Para Kretinsky y la afición, verle liderar la delantera en la Championship representa un rayo de esperanza tras la desastrosa temporada 2025-26.
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La vida en la Championship para los Hammers
El West Ham no juega en segunda división desde la temporada 2011-12, y el descenso ha sido un trago amargo para Dyer. «Lo que más duele es que todo se redujera a nosotros y al Tottenham. He sido hincha del West Ham casi toda mi vida, así que estoy acostumbrado a las decepciones», admitió Dyer. «Hace poco ganamos una copa, pero ahora volvemos a sufrir. Han pasado 15 años desde que descendimos».
Pese al dolor de la temporada pasada, el actor confía en que el equipo, liderado por Bowen, logrará el ascenso de inmediato. «La verdad es que no sé cuáles son las expectativas respecto a nuestro club. Creo que necesitamos un cambio, empezar de cero y volver a intentarlo. Será bueno vernos ganar algunos partidos». El West Ham debutará el 8 de agosto en la Carabao Cup contra el Portsmouth.
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