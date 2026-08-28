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Danilo revela su plan de retirada mientras el ex del Real Madrid y el Manchester City se acerca a un nuevo acuerdo con el Flamengo
El veterano planea el capítulo final
El actual contrato de Danilo con el Flamengo expira a final de año, pero el veterano defensa está cerca de firmar una ampliación hasta finales de 2027. El jugador, de 35 años, confirmó que la próxima temporada marcará el final de su carrera profesional. La exestrella de la Juventus ya ha conquistado cinco títulos importantes con el gigante de Río de Janeiro, y fue célebre al marcar el gol decisivo en su triunfo en la final de la Copa Libertadores.
- AFP
Danilo confirma conversaciones sobre su contrato
Danilo explicó que su energía física había estado muy centrada en los compromisos internacionales antes de poder sentarse con los directivos del club para perfilar su contrato final.
En una rueda de prensa en la ciudad deportiva de Ninho do Urubu, Danilo dijo: "En 2026, tuve muy poco tiempo para reflexionar y evaluar; hubo un Mundial de por medio y, con 35 años, tuve que dedicarme muchísimo en el aspecto físico para estar a la altura y llegar bien preparado.
"Ahora es cuando he tenido más tranquilidad para pensarlo. Flamengo y yo hemos estado hablando, y espero que 2027 sea el año en que podamos estar juntos para que yo juegue el último año de mi carrera".
Los objetivos de fichaje alimentan la ambición
El exdefensa del Madrid y del City subrayó que las conversaciones para la renovación han avanzado de forma positiva, sin obstáculos para ninguna de las dos partes.
Al hablar de su ambición de terminar su carrera en el club de su infancia, Danilo añadió: «Hemos hablado con mucha calma. Ambas partes comparten el deseo de seguir adelante, de construir otro año bonito, y un año en el que de verdad pueda decir: "este es el último año de mi carrera", y terminar en el club de mi corazón, en un proyecto en el que creí y que ha estado funcionando.
"No creo que haya ningún obstáculo que impida que esto ocurra y, ojalá, en 2027 podamos estar juntos, terminar mi carrera en Flamengo y, si Dios quiere, ganar un gran título; eso sería maravilloso».
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Se acerca una prueba crucial en el derbi
Danilo centra ahora toda su atención en los asuntos domésticos tras su última aparición con Brasil en la derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. El veterano defensa está listo para liderar la zaga del Flamengo en un derbi contra Botafogo en el Brasileirao este fin de semana. Al Rubro-Negro le espera un calendario exigente, con un partido en casa contra Mirassol seguido de una exigente visita a Remo.
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