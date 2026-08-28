Danilo explicó que su energía física había estado muy centrada en los compromisos internacionales antes de poder sentarse con los directivos del club para perfilar su contrato final.

En una rueda de prensa en la ciudad deportiva de Ninho do Urubu, Danilo dijo: "En 2026, tuve muy poco tiempo para reflexionar y evaluar; hubo un Mundial de por medio y, con 35 años, tuve que dedicarme muchísimo en el aspecto físico para estar a la altura y llegar bien preparado.

"Ahora es cuando he tenido más tranquilidad para pensarlo. Flamengo y yo hemos estado hablando, y espero que 2027 sea el año en que podamos estar juntos para que yo juegue el último año de mi carrera".