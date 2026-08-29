Según The Athletic, el equipo de Oliver Glasner se ha movido con rapidez para asegurarse los servicios de uno de los jugadores de banda más consistentes de la Premier League. Tras una serie de negociaciones productivas entre los dos clubes, se ha acordado una cantidad de 22 millones de libras, poniendo fin a la especulación sobre el futuro del jugador de 30 años en Selhurst Park.

Se espera que el veterano carrilero comprometa su futuro con el Nottingham Forest firmando un contrato de tres años, que también incluye una opción del club para ampliar el vínculo 12 meses más. Esta incorporación representa una inversión significativa para el Forest, que quiere reforzar sus transiciones defensivas y ofensivas.