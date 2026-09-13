Daniel Maldini, ileso tras una colisión entre dos coches en Milán después de la victoria ante el Cagliari

Según La Gazzetta dello Sport, el delantero del Cagliari Daniel Maldini se vio en el centro de un dramático accidente de tráfico en la madrugada del domingo, tras una noche de fiesta en Milán. El incidente se produjo aproximadamente a las 5:15 de la mañana en la intersección de Via Tolentino y Via Francesco Caracciolo. Apenas unas horas antes, el atacante había sido protagonista sobre el terreno de juego al marcar el penalti decisivo en la victoria del Cagliari contra el Atalanta en Bérgamo el sábado 12 de septiembre.

La colisión al amanecer implicó inicialmente a dos vehículos, antes de que un tercer Mercedes SUV aparcado también fuera golpeado durante la caótica secuencia de acontecimientos en las calles de Milán.