Daniel Levy y Joe Lewis acusados de «interferir» en las selecciones del equipo del Tottenham, según una sensacional afirmación del exentrenador de los Spurs

Redknapp recordó un incidente concreto antes de un enfrentamiento con el Manchester United en 2010. En una entrevista con The Times, recordó: «Nunca se lo he contado a nadie, al menos eso creo. Pero ¿quieres saber lo que me pasó realmente en el Tottenham? Jugamos contra el Man United en Old Trafford, en octubre de 2010, íbamos volando en la tabla.

«Iba de camino al aeropuerto de Stansted para volar a Manchester y recibí una llamada de Daniel. Daniel nunca me llamaba los viernes, nunca se metía en los asuntos del equipo. Daniel dijo: "Hola, Harry. Soy Daniel". "Hola, Daniel", le respondí... "¿A quién vas a poner mañana en la delantera?", me preguntó. Le respondí: "A Robbie Keane". Él dijo: "¿A Robbie Keane?". Le dije: "Sí, a Robbie Keane". Entonces me dijo: "¿Por qué no hablas con Rafael van der Vaart sobre con quién quiere jugar?".

Le dije: «¿Qué tiene que ver Rafael van der Vaart, Daniel? Yo elijo el equipo, no Rafael van der Vaart». Él dijo: «Bueno, pensé que sería interesante saber qué opinaba Rafa, ya sabes». «No, la verdad es que no», le dije, «jugará Robbie Keane».