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Daniel Levy «reza todos los días» por la permanencia del Tottenham, mientras que el expresidente se muestra «increíblemente decepcionado» por la lucha por el descenso en la Premier League
Levy, consternado por el declive del Tottenham
Levy, en una entrevista con Sky Sports, admitió estar sorprendido por la actual crisis del club. Tras renunciar en septiembre, después de casi 25 años al frente, reveló que nunca previó una lucha por el descenso. Al preguntarle si había visto indicios de ello, respondió: «Nunca, ni en un millón de años. Nunca pensamos en descender mientras supervisaba la construcción del estadio de 1000 millones de libras en 2019». El club atraviesa graves dificultades y, tras perder puntos clave contra el Leeds, permanece en el puesto 17.
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Conversaciones con la realeza sobre las esperanzas de supervivencia
A pesar de la difícil situación del equipo, el expresidente conserva la esperanza. Al preguntarle por la posición en la liga, respondió: «Un vacío… pero soy optimista y creo que nos mantendremos en la Premier League».
Durante su investidura el miércoles, habló con el príncipe de Gales, seguidor del Aston Villa. «Le agradecí por dejarnos ganarles hace semanas y me deseó suerte para que el Tottenham se mantenga en la Premier», añadió.
Reflexiones sobre un legado largo y complejo
Durante su mandato, Levy recibió críticas pese a logros destacados. Bajo su liderazgo, el Tottenham fue subcampeón de la Liga de Campeones 2018-19 y de la Premier League 2016-17. En mayo de 2025, los Spurs vencieron al Manchester United con un autogol y conquistaron la Europa League, rompiendo una sequía de décadas.
Pese a las carencias nacionales, Levy admitió: «Hubiera querido ganar la Premier o la Champions, pero es más fácil decirlo que hacerlo». Y añadió: «Los aficionados del Tottenham deberían estar orgullosos de la gran aportación del club a la comunidad local».
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Partidos clave que definirán el futuro del Tottenham
El equipo de Roberto De Zerbi es 17.º con 38 puntos, solo dos por encima del 18.º, el West Ham, tras el descenso de Burnley y Wolverhampton. Para salvarse, el Tottenham debe ganar al Chelsea fuera y al Everton en casa, mientras el West Ham se mide a Newcastle y Leeds.