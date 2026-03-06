Daniel Farke sancionado y multado por la FA por la tarjeta roja contra el Manchester City, mientras que el entrenador del Leeds afirma que el árbitro «me avergonzó ante todo el mundo»

Farke insistió en que sus intenciones eran pacíficas y explicó que solo buscaba una aclaración sobre la falta de tiempo adicional. «Fui corriendo», insistió el entrenador del Leeds. «No dije ni una mala palabra. Ni palabrotas ni lenguaje soez. Solo quería preguntarle por qué no había añadido [más tiempo adicional]. No me dijo nada y solo sacó la tarjeta roja».

Sin embargo, la falta de diálogo por parte del árbitro dejó al entrenador atónito. Farke expresó su incredulidad ante la severidad del castigo, afirmando: «Sacar una tarjeta roja y avergonzarme delante de todo el mundo, no me gustó nada. Incluso los asistentes se quedaron sorprendidos por la tarjeta roja».