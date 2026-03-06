Getty Images Sport
Daniel Farke sancionado y multado por la FA por la tarjeta roja contra el Manchester City, mientras que el entrenador del Leeds afirma que el árbitro «me avergonzó ante todo el mundo»
Una destitución histórica en Elland Road
Tras una ajustada derrota por 1-0 ante el City el 28 de febrero, Daniel Farke se vio envuelto en una polémica debido a una inusual pérdida de compostura. Al final del partido, el entrenador del Leeds United se acercó al árbitro Peter Bankes, lo que le valió la primera tarjeta roja de su carrera profesional como entrenador. Posteriormente, la FA acusó al técnico de 49 años de infringir la regla 12, alegando un enfrentamiento con los árbitros del partido. Farke optó por admitir inmediatamente la acusación de conducta indebida, lo que le valió una sanción oficial que incluye la prohibición de estar en la banda durante un partido y una multa de 8000 libras. Un único gol de Antoine Semenyo en el tiempo de descuento de la primera parte echó por tierra la disciplinada actuación de su equipo.
Denuncias de humillación pública
Farke insistió en que sus intenciones eran pacíficas y explicó que solo buscaba una aclaración sobre la falta de tiempo adicional. «Fui corriendo», insistió el entrenador del Leeds. «No dije ni una mala palabra. Ni palabrotas ni lenguaje soez. Solo quería preguntarle por qué no había añadido [más tiempo adicional]. No me dijo nada y solo sacó la tarjeta roja».
Sin embargo, la falta de diálogo por parte del árbitro dejó al entrenador atónito. Farke expresó su incredulidad ante la severidad del castigo, afirmando: «Sacar una tarjeta roja y avergonzarme delante de todo el mundo, no me gustó nada. Incluso los asistentes se quedaron sorprendidos por la tarjeta roja».
Respeto mutuo y errores de juicio
A pesar de su evidente enfado por la expulsión, Farke mantuvo que sigue teniendo en alta estima la profesión arbitral, sugiriendo que Bankes simplemente cometió un error en el calor del momento. «Tengo mucho respeto por los árbitros. No creo que Peter lo hiciera a propósito, simplemente lo juzgó mal», señaló Farke, antes de añadir un toque de humor seco al declarar: «Nunca volveré a correr».
La declaración de la FA confirmó que se aplicó la sanción habitual después de que el entrenador aceptara la acusación, lo que refuerza la postura estricta del organismo rector sobre los entrenadores que entran en el terreno de juego para discutir con los árbitros, independientemente del lenguaje utilizado.
Una breve ausencia y un regreso narrativo
La suspensión significa que Farke no estará en el banquillo durante el partido de la quinta ronda de la FA Cup del domingo, un encuentro emotivo dado que se enfrentará a su antiguo club, el Norwich City. Aunque se perderá la oportunidad de dirigir a su equipo en Elland Road, volverá a la banda para el encuentro de la Premier League contra el Crystal Palace el 15 de marzo. El Leeds atraviesa actualmente un periodo de resultados irregulares, y gestionar un partido de copa sin su líder contra un equipo de la Championship pondrá a prueba la autonomía de la plantilla. Con la pausa internacional a la vuelta de la esquina, Farke estará ansioso por garantizar que este tropiezo disciplinario no descarrile el impulso del Leeds para terminar en una buena posición en la mitad de la tabla.
