La negativa de Olmo a cambiar de selección no hizo nada por disminuir el respeto duradero que despierta en los Balcanes tras seis influyentes temporadas en Zagreb. Llegado desde La Masia, la academia del Barcelona, con 16 años, el centrocampista se convirtió en una figura indispensable, con 34 goles en 124 partidos. Su fluidez en el idioma local subraya el profundo vínculo forjado durante sus años de formación, mucho antes de consolidarse como una pieza clave de España en sus triunfos en la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026.