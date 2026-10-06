¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1083980079.jpgAFLOSPORT
Adhe Makayasa
Traducido por

Dani Olmo habla sobre su rechazo a la propuesta de Croacia mientras la estrella de España reflexiona sobre la carrera internacional de sus sueños

D. Olmo
España
Croacia vs España
Croacia
UEFA Nations League A
Barcelona
Primera División

Dani Olmo se ha sincerado sobre la tentadora oferta que recibió para cambiar de selección y representar a Croacia durante sus años de formación en Zagreb. El mediapunta del Barcelona, que ahora es una pieza clave de la selección española, admitió que agradeció el interés, pero que nunca pudo renunciar a la ambición de toda su vida.

  • El creador de juego priorizó su vínculo con la selección nacional

    Olmo, mediapunta ofensivo del Barcelona, se ha sincerado sobre su decisión de rechazar los acercamientos de Croacia para perseguir su sueño de infancia de representar a España. La Federación Croata de Fútbol (HNS) exploró la posibilidad de nacionalizar al creador de juego antes del Mundial de 2018, después de quedar cautivada por su progresión en Zagreb. Aunque la oferta suponía un atajo inmediato hacia el fútbol internacional, Olmo optó por esperar con paciencia a su país, y finalmente debutó con la selección absoluta ante Malta en noviembre de 2019.

  • El palmarés reivindica la elección internacional

    Olmo atendió a los medios en el estadio Poljud antes de su partido de la UEFA Nations League, y reconoció los intentos previos de Croacia por convencerle. Al recordar aquel acercamiento, el 10 de España explicó: "Me lo dijeron. Estuve muy agradecido, pero mi sueño es y siempre fue jugar para mi selección. Por suerte, pude cumplirlo. He ganado lo que todo futbolista quiere ganar: una Eurocopa, un Mundial, una Nations League..."

  • Los años de formación en Croacia marcaron su trayectoria

    La negativa de Olmo a cambiar de selección no hizo nada por disminuir el respeto duradero que despierta en los Balcanes tras seis influyentes temporadas en Zagreb. Llegado desde La Masia, la academia del Barcelona, con 16 años, el centrocampista se convirtió en una figura indispensable, con 34 goles en 124 partidos. Su fluidez en el idioma local subraya el profundo vínculo forjado durante sus años de formación, mucho antes de consolidarse como una pieza clave de España en sus triunfos en la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1084106208.jpgAlberto Gardin

    Duelo de alto voltaje entre rivales a la vista

    España aspira a sumar el máximo de puntos en Split para consolidar su liderato al frente del Grupo A3, después de haber arrollado ya a ese mismo rival por 4-1 anteriormente en esta edición. Para Croacia, el partido representa una dura prueba psicológica tras la humillante goleada encajada en casa por 0-7 ante Inglaterra. El resultado influirá de forma significativa en el destino de ambas selecciones antes del parón internacional de noviembre.

UEFA Nations League A
Croacia crest
Croacia
CRO
España crest
España
ESP