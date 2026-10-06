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Dani Olmo habla sobre su rechazo a la propuesta de Croacia mientras la estrella de España reflexiona sobre la carrera internacional de sus sueños
El creador de juego priorizó su vínculo con la selección nacional
Olmo, mediapunta ofensivo del Barcelona, se ha sincerado sobre su decisión de rechazar los acercamientos de Croacia para perseguir su sueño de infancia de representar a España. La Federación Croata de Fútbol (HNS) exploró la posibilidad de nacionalizar al creador de juego antes del Mundial de 2018, después de quedar cautivada por su progresión en Zagreb. Aunque la oferta suponía un atajo inmediato hacia el fútbol internacional, Olmo optó por esperar con paciencia a su país, y finalmente debutó con la selección absoluta ante Malta en noviembre de 2019.
El palmarés reivindica la elección internacional
Olmo atendió a los medios en el estadio Poljud antes de su partido de la UEFA Nations League, y reconoció los intentos previos de Croacia por convencerle. Al recordar aquel acercamiento, el 10 de España explicó: "Me lo dijeron. Estuve muy agradecido, pero mi sueño es y siempre fue jugar para mi selección. Por suerte, pude cumplirlo. He ganado lo que todo futbolista quiere ganar: una Eurocopa, un Mundial, una Nations League..."
Los años de formación en Croacia marcaron su trayectoria
La negativa de Olmo a cambiar de selección no hizo nada por disminuir el respeto duradero que despierta en los Balcanes tras seis influyentes temporadas en Zagreb. Llegado desde La Masia, la academia del Barcelona, con 16 años, el centrocampista se convirtió en una figura indispensable, con 34 goles en 124 partidos. Su fluidez en el idioma local subraya el profundo vínculo forjado durante sus años de formación, mucho antes de consolidarse como una pieza clave de España en sus triunfos en la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026.
- Alberto Gardin
Duelo de alto voltaje entre rivales a la vista
España aspira a sumar el máximo de puntos en Split para consolidar su liderato al frente del Grupo A3, después de haber arrollado ya a ese mismo rival por 4-1 anteriormente en esta edición. Para Croacia, el partido representa una dura prueba psicológica tras la humillante goleada encajada en casa por 0-7 ante Inglaterra. El resultado influirá de forma significativa en el destino de ambas selecciones antes del parón internacional de noviembre.
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