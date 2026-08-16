Tras la confirmación oficial de su fichaje por la capital francesa, Torres se ha visto inundado de mensajes de sus ya excompañeros. Olmo, que ha compartido terreno de juego con Torres tanto en su club como en la selección, recurrió a las redes sociales para expresar su tristeza por la salida del jugador de 26 años. El centrocampista compartió una foto de ambos durante las celebraciones de títulos del Barcelona, destacando el estrecho vínculo que se ha forjado en el vestuario durante las últimas temporadas.

En Instagram, Olmo envió un emotivo mensaje a su amigo mientras se prepara para su nueva vida en el Parque de los Príncipes. El centrocampista escribió: "¡Gracias por todos estos años, amigo mío! Te vamos a echar mucho de menos", acompañado de un emoji de corazón rojo.

Instagram/daniolmo



