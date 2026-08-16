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Dani Olmo envía un emotivo mensaje a Ferran Torres mientras el héroe de España completa su traspaso de 50 millones de euros del Barcelona al Paris Saint-Germain
Olmo rinde homenaje a un compañero que se marcha
Tras la confirmación oficial de su fichaje por la capital francesa, Torres se ha visto inundado de mensajes de sus ya excompañeros. Olmo, que ha compartido terreno de juego con Torres tanto en su club como en la selección, recurrió a las redes sociales para expresar su tristeza por la salida del jugador de 26 años. El centrocampista compartió una foto de ambos durante las celebraciones de títulos del Barcelona, destacando el estrecho vínculo que se ha forjado en el vestuario durante las últimas temporadas.
En Instagram, Olmo envió un emotivo mensaje a su amigo mientras se prepara para su nueva vida en el Parque de los Príncipes. El centrocampista escribió: "¡Gracias por todos estos años, amigo mío! Te vamos a echar mucho de menos", acompañado de un emoji de corazón rojo.Instagram/daniolmo
- Getty Images Sport
Torres dedica una emotiva despedida al Barcelona
El propio Torres no tardó en dirigirse a la afición y al club después de firmar un contrato de cinco años con el PSG que le mantendrá en París hasta 2031. Al reflexionar sobre una etapa en la que ganó tres títulos de La Liga, habló abiertamente del crecimiento personal que experimentó durante su tiempo vistiendo la camiseta blaugrana.
En su emotivo mensaje, el ex del Man City expresó una profunda gratitud por su etapa vestido de blaugrana. Declaró: "Antes que nada, quiero daros las gracias a todos por todo. Ha sido un honor vestir estos colores. Lo que he vivido en el Barça durante estos cuatro años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. Durante este tiempo, Barcelona ha sido mi casa".
Un legado de títulos y amistades
El héroe del Mundial de 2026 deja España con su cotización en el punto más alto de su carrera, después de haber desempeñado un papel fundamental en los éxitos recientes. Más allá de los títulos, Torres puso el acento en el factor humano de su etapa en el club. Se va no solo como un goleador letal que marcó 40 goles en 94 partidos en las dos últimas temporadas, sino como una figura respetada que mantuvo fuertes vínculos con el núcleo de la selección española
Torres concluyó su comunicado diciendo: "Me voy de este club con amigos dentro y fuera del vestuario, y con muchas personas que nos han hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones con el Barça, y muchos de nosotros también hemos sido campeones con la selección. Gracias, y Forca Barca".
- Getty Images
La búsqueda del Barcelona de un nuevo nueve
Con Torres y Robert Lewandowski ya sin liderar la delantera, la presión recae sobre la directiva del Barcelona para asegurar un sustituto. El club ha sido vinculado con varios objetivos de alto perfil, entre ellos Julian Alvarez, aunque las negociaciones con el Atletico Madrid han resultado complicadas.
Una posible opción, el delantero del Sporting CP Luis Suarez, quedó descartada después de que el Barcelona decidiera no pagar su cláusula de rescisión de 80 millones de euros, según Fabrizio Romano. A medida que se acerca la fecha límite, la búsqueda de un nuevo nueve sigue siendo la máxima prioridad del club.
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