Getty Images Sport
Traducido por
Dani Olmo advierte a Marc Cucurella: «Lo pasará mal» ante Lamine Yamal, tras el fichaje del canterano azulgrana por el Real Madrid
Mourinho cierra un fichaje estrella
El Madrid ha fichado al lateral izquierdo del Chelsea en una operación rápida por 55 millones de euros más complementos. Es la primera incorporación de José Mourinho, que renueva la plantilla tras varias temporadas sin títulos. La noticia ha sorprendido a muchos, incluido Olmo, quien compartió campo con el lateral en la cantera antes de que Cucurella se fuera de Barcelona.
- Getty Images Sport
Olmo prevé dificultades a nivel nacional
El mediapunta del Barcelona admitió que el plantel desconocía el fichaje, pero le deseó lo mejor a su amigo pese a la nueva rivalidad en la liga.
Olmo declaró a Sport: «No nos lo esperábamos. Se lo guardó para sí mismo. Si eso es lo que quería, me alegro por él porque es mi amigo; ahora va a tener que sufrir en la liga, y nosotros también. Va a tener que sufrir contra Lamine, por ejemplo».
Los Giants se lanzan a una gran campaña de fichajes
Tras sus recientes fracasos, el Real Madrid ha fichado a Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. El Barcelona, por su parte, ha incorporado a Anthony Gordon y sigue negociando por Julián Álvarez.
Olmo añadió: «Es normal que, tras dos años sin ganar, se refuercen; son jugadores de talla mundial, pero no nos preocupa. Hemos hecho un gran fichaje con Gordon y estamos contentos».
- Getty Images Sport
Las rivalidades del Clásico, en el punto de mira
Cucurella se centra ahora en la selección española y lidera la campaña para el Mundial 2026 junto a Yamal. Tras el torneo, el lateral viajará a Madrid para adaptarse al sistema de Mourinho. Jugar en el Bernabéu y competir en la Liga contra sus compañeros de La Roja será la gran prueba para el nuevo fichaje madridista.