Carvajal ha iniciado oficialmente su etapa en el Getafe, cambiando los focos mundiales del Santiago Bernabéu por la dureza del Coliseum. En su primera rueda de prensa como azulón, el veterano defensa dejó claro que su pasión por el fútbol sigue intacta pese a haber dejado el club más laureado de Europa.

Se mostró muy orgulloso de su nuevo destino y subrayó que permanecer en Madrid, la ciudad donde nació, fue un factor importante en su decisión. El lateral derecho de 34 años ha firmado un contrato que se extiende hasta el verano de 2027, lo que garantiza su continuidad en La Liga durante el futuro inmediato.

«Va a ser una experiencia positiva; no estoy pensando en hacer balance al final de la temporada. Es un proyecto que me motiva mucho. Para mí, competir está en mi ADN. Estoy en casa, estoy en Madrid, donde crecí. Todos los factores son buenos; puedo echar una mano con mi experiencia, con mi forma de jugar y de aportar al grupo. No sé si se cumplirán los objetivos, no lo sabemos, pero trabajamos para ello. Hay que ir día a día y estar tranquilo porque has tomado la mejor decisión», declaró el defensa durante su presentación, según recoge Marca.