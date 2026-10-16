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¡Dani Carvajal suelta una bomba sobre el Real Madrid! El defensa español explica por qué eligió al Getafe tras poner fin a su carrera repleta de títulos en el Bernabéu
Un nuevo capítulo en el Coliseum
Carvajal ha iniciado oficialmente su etapa en el Getafe, cambiando los focos mundiales del Santiago Bernabéu por la dureza del Coliseum. En su primera rueda de prensa como azulón, el veterano defensa dejó claro que su pasión por el fútbol sigue intacta pese a haber dejado el club más laureado de Europa.
Se mostró muy orgulloso de su nuevo destino y subrayó que permanecer en Madrid, la ciudad donde nació, fue un factor importante en su decisión. El lateral derecho de 34 años ha firmado un contrato que se extiende hasta el verano de 2027, lo que garantiza su continuidad en La Liga durante el futuro inmediato.
«Va a ser una experiencia positiva; no estoy pensando en hacer balance al final de la temporada. Es un proyecto que me motiva mucho. Para mí, competir está en mi ADN. Estoy en casa, estoy en Madrid, donde crecí. Todos los factores son buenos; puedo echar una mano con mi experiencia, con mi forma de jugar y de aportar al grupo. No sé si se cumplirán los objetivos, no lo sabemos, pero trabajamos para ello. Hay que ir día a día y estar tranquilo porque has tomado la mejor decisión», declaró el defensa durante su presentación, según recoge Marca.
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Trabajando a las órdenes de Bordalas
Un factor clave en el fichaje fue la implicación del entrenador del Getafe, Bordalas, cuyo trato directo y visión táctica convencieron al veterano defensa. Bordalas es conocido por exigir a sus jugadores mucha intensidad y espíritu combativo, cualidades que encajan perfectamente con el estilo defensivo de Carvajal. El técnico ve al español como un jugador versátil que puede competir con Kiko Femenia por el puesto de lateral derecho o actuar como central por la derecha en una defensa de tres.
«Muy bien, estuvimos charlando y hablando de lo que queremos del equipo. Es un entrenador que saca lo mejor del jugador; me gusta mucho, compartimos esa forma de ir, ir e ir, y no tendré ningún problema con él», comentó el defensa.
Sacrificios económicos y compromiso
Las informaciones apuntan a que Carvajal ha aceptado una reducción salarial de hasta el 90 % respecto a lo que cobraba anteriormente en el Real Madrid. Esta decisión pone de manifiesto su deseo de priorizar la competición futbolística y su felicidad personal frente a un último gran contrato en una liga menos competitiva.
«No quiero ser maleducado, pero cualquiera que me conozca sabe que mi compromiso aquí es máximo, tanto si juego para el Madrid como si hago una tortilla. Lo hago todo con pasión; es mi forma de entender la vida. Económicamente, no es el contrato de mi vida. Pero no he tenido que hacer ningún esfuerzo, ha sido muy fácil. El Getafe cumplía todas las condiciones. El Getafe, con la competición europea y el estadio, es un proyecto que encaja perfectamente conmigo», explicó Carvajal a los periodistas.
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Las aspiraciones internacionales y el futuro
Aunque su carrera de clubes ha tomado otro rumbo, Carvajal no ha cerrado la puerta a la selección española. El defensa sigue sintiendo pasión por la Roja y cree que rendir a un alto nivel en el Getafe podría mantenerlo en los planes de la selección. También abordó los rumores sobre su futuro y negó, en concreto, que exista una cláusula especial que le permita marcharse en el próximo mercado de fichajes de invierno.
«Quien me conoce bien sabe que mi vida es jugar al fútbol. Me apasiona este deporte, me mueve lo deportivo, competir... Más aún después de estos años de lesiones, quería tener esa continuidad que no había tenido y reivindicarme».
«Cuando llegó el Getafe, cumplía todos los requisitos que teníamos mi familia y yo. Lo de la cláusula no es cierto; voy a estar aquí toda la temporada, no tenemos la opción de marcharnos en invierno salvo que alguien pague la cláusula de 50 millones (risas)», añadió Carvajal antes de aclarar su situación contractual.
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