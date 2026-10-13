Getty Images Sport
Traducido por
Dani Carvajal, leyenda del Real Madrid, ficha por el Getafe hasta 2027 e inicia una nueva etapa como ganador de seis Champions League
Un campeón laureado refuerza la defensa
Carvajal ha iniciado oficialmente una nueva etapa en su dilatada carrera tras llegar al Coliseum, con un palmarés que incluye seis títulos de la Champions League. El lateral derecho, de 34 años, ha firmado un contrato de un año y ha recorrido de inmediato las instalaciones del club junto al cuerpo técnico para acelerar su integración en la plantilla.
Según el diario español MARCA, el defensa aceptó una importante rebaja salarial para prolongar su carrera en la máxima categoría sin tener que mudarse de su casa en Madrid.
- Alterphotos
La cúpula del Coliseum da la bienvenida a un ganador de élite
La directiva del club anunció oficialmente la llegada del veterano a través de sus canales oficiales y lo presentó como el fichaje más importante de su historia, tras conquistar 27 títulos a nivel de clubes y dos grandes títulos internacionales con España.
Para dar la bienvenida al lateral en esta nueva etapa, el Getafe publicó un comunicado oficial en su página web: «Desde el Getafe CF queremos dar la bienvenida a Dani Carvajal y desearle mucho éxito en esta nueva etapa. ¡Bienvenido al Coliseum, Dani!»
Las opciones tácticas amplían la base defensiva
MARCAinformó además de que una llamada directa del entrenador Jose Bordalas fue decisiva para convencer a Carvajal de fichar. El técnico le ve compitiendo con Kiko Femenia por el puesto de lateral derecho o jugando como central por la derecha en una defensa de tres.
Tras reunirse el martes en las instalaciones de entrenamiento con el técnico y su ayudante, Patri Moreno, Carvajal dejó claro su entusiasmo: «Tengo muchas ganas de ponerme a trabajar».
- Getty Images Sport
Un derbi crucial pone a prueba la profundidad de la plantilla
Los responsables del club trabajan contrarreloj para completar su inscripción antes del lunes y que Carvajal pueda debutar en el derbi de Liga contra el Rayo Vallecano el 19 de octubre. Ese duelo liguero es el objetivo más realista, ya que sigue siendo seria duda para el viaje de los azulones a Craiova en la Europa Conference League este jueves.
Los aficionados también tendrán que esperar hasta principios de enero para el emotivo regreso del defensa al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias