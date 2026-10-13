Carvajal ha iniciado oficialmente una nueva etapa en su dilatada carrera tras llegar al Coliseum, con un palmarés que incluye seis títulos de la Champions League. El lateral derecho, de 34 años, ha firmado un contrato de un año y ha recorrido de inmediato las instalaciones del club junto al cuerpo técnico para acelerar su integración en la plantilla.

Según el diario español MARCA, el defensa aceptó una importante rebaja salarial para prolongar su carrera en la máxima categoría sin tener que mudarse de su casa en Madrid.



