El Real Madrid se prepara para una gran reestructuración este verano y, según The Athletic, la salida del capitán Carvajal será la baja más relevante. El jugador de 34 años habría decidido poner fin a su etapa en el club tras más de una década vistiendo la camiseta blanca.

Llegó al primer equipo en 2013 y fue clave en la etapa más exitosa de la historia reciente del club, pero las lesiones esta temporada han reducido su rendimiento y presencia: solo ha jugado 21 partidos, lo que ha llevado a ambas partes a considerar el fin de su etapa.