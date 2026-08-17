Dan Burn se sincera sobre la salida de Eddie Howe del Newcastle y el honor de la nueva capitanía

Hablando después de la derrota de Newcastle en la tanda de penaltis por 3-2 ante el Estrasburgo el domingo, tras un empate 1-1, Burn reflexionó sobre la salida de Howe e insistió en que un liderazgo nuevo podría revitalizar a la plantilla. Sin embargo, el recién nombrado capitán admitió que la repentina marcha del técnico también le pilló por sorpresa, pese a haber percibido la profunda frustración de Howe tras su derrota en la última jornada ante el Fulham la pasada temporada: "No, si soy sincero [sobre si sabía que Howe se iba a marchar]. No pensaba que fuera a hacerlo. Sabía que estaba decepcionado después del partido contra el Fulham, pero pensé que después del verano iba a estar listo para volver", dijo, según recogió The Shields Gazette.

"Hablaba con él con regularidad durante el parón, pero sí, estaba en Canadá cuando me enteré, simplemente tenía unos cuantos mensajes cuando me desperté. Escucha, siempre hay momento para un cambio, y Eddie obviamente pensó que era el momento de dar un paso al lado. Por muchas razones, la gente sí pensaba que era el momento de un cambio. En cualquier caso, me entristeció ver marcharse al entrenador, pero el cambio puede ser algo bueno y ojalá veamos el inicio de eso esta semana".