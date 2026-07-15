Burn no debutó con la selección absoluta hasta marzo de 2025, apenas unas semanas antes de cumplir 33 años. Ahora, con 34, juega en los grandes escenarios de Norteamérica.

Su camino no ha sido fácil: el Newcastle lo descartó a los 11 años, así que tuvo que ascender por las categorías inferiores hasta que el Fulham le dio la oportunidad de saltar de la Conference a la Premier League.

Tras ganar experiencia en cesiones, su buen rendimiento en Wigan y Brighton le permitió regresar al Newcastle en enero de 2022.

Con el club de su infancia ya suma casi 200 partidos y lo ayudó a acabar con 70 años sin títulos al ganar la Carabao Cup 2025. Su ascenso se selló cuando Thomas Tuchel lo citó con Inglaterra.

Aunque no es titular fijo con los Tres Leones, su juego aéreo y su pierna izquierda lo convierten en un recurso valioso como rematador. En el Mundial 2026 ha ingresado desde el banquillo para aportar solidez defensiva.

Sus remates de cabeza han llegado a las estrellas —deleitando a los aficionados que usan el nuevo software 3D— y ha sido clave en los duelos contra México, a gran altitud, y contra Noruega en Miami, bajo un calor sofocante.