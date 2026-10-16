Dan Burn da una gran pista sobre su futuro en el Newcastle tras el desastre ante el Coventry

Burn está dispuesto a luchar por un puesto en el once titular del Newcastle. El capitán del club se perdió el inicio de la temporada por una lesión de tobillo, pero ya está completamente recuperado y tiene ganas de aportar al equipo.

Disputó unos minutos al final de la reciente derrota por 4-1 ante el Coventry City. Sin embargo, el entrenador Jaissle está gestionando con cautela su vuelta a la plena forma física basándose en datos específicos del departamento médico.

Burn sabe que ser capitán no le garantiza un puesto en el once titular. El exdefensa del Brighton es consciente de que ahora debe demostrar su valía ante el nuevo entrenador en los entrenamientos.