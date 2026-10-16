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Dan Burn da una gran pista sobre su futuro en el Newcastle tras el desastre ante el Coventry
Burn apunta a volver a jugar con el Newcastle
Burn está dispuesto a luchar por un puesto en el once titular del Newcastle. El capitán del club se perdió el inicio de la temporada por una lesión de tobillo, pero ya está completamente recuperado y tiene ganas de aportar al equipo.
Disputó unos minutos al final de la reciente derrota por 4-1 ante el Coventry City. Sin embargo, el entrenador Jaissle está gestionando con cautela su vuelta a la plena forma física basándose en datos específicos del departamento médico.
Burn sabe que ser capitán no le garantiza un puesto en el once titular. El exdefensa del Brighton es consciente de que ahora debe demostrar su valía ante el nuevo entrenador en los entrenamientos.
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Luchando por su puesto
Jaissle ha consolidado en las últimas semanas una sólida pareja defensiva formada por Sven Botman y Malick Thiaw. Burn reconoce el gran momento de forma de sus rivales por un puesto en defensa y acepta plenamente el reto que tiene por delante.
«He trabajado duro para ponerme en forma, así que espero tener una oportunidad en algún momento», declaró Burn a Chronicle Live al ser preguntado por la posibilidad de disputar como titular su primer partido oficial de la temporada. «Los compañeros que han estado jugando lo han hecho muy bien. Así que tendré que trabajar duro para volver al equipo».
Liderazgo crucial en el vestuario
Pese a sus escasos minutos sobre el terreno de juego, Burn sigue siendo una figura muy influyente entre bastidores. Jaissle considera al jugador de 34 años un líder fundamental en el vestuario y una pieza clave de su proyecto.
El técnico alemán prescindió del anterior cuerpo técnico tras la marcha de Eddie Howe en verano. Por ello, se apoya mucho en los conocimientos y la experiencia de su veterano capitán para mantener la armonía en la plantilla.
«Tenemos que gestionar eso con mucho cuidado», señaló Jaissle. «Esa es la parte complicada, porque los hemos echado mucho de menos. En el caso de Dan, lo más probable es que sea demasiado pronto para que sea titular».
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Reponerse ante el Aston Villa
El Newcastle United intentará dejar atrás la decepción sufrida ante el Coventry cuando se enfrente al Aston Villa en su próximo partido. El equipo de Jaissle ocupa actualmente el 11.º puesto de la Premier League, con ocho puntos en seis encuentros. El Aston Villa atraviesa dificultades en este inicio de temporada y solo ha sumado cinco puntos hasta ahora, por lo que el Newcastle United buscará conseguir los tres puntos ante su afición.
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